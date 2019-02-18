5 правил по выживанию бизнеса в 2019 году

В 2018 году 99% выездных налоговых проверок заканчивались доначислениями. В среднем на одну компанию доначислено 13,1 млн рублей. Помимо доначислений, штрафов и пеней, эти бизнесмены рискуют потерей бизнеса и свободы.

Не хотите, чтобы ваш бизнес пополнил эту печальную статистику в 2019 году? Мы спросили у налогового эксперта Владимира Турова, что нужно делать бизнесу, чтобы выжить в таких непростых условиях.

Владимир Туров,

налоговый эксперт:

1. Слезть с «обнала». Мы понимаем, какой это соблазн для бизнесмена — обналичивать деньги. И пусть опасно, пусть комиссия доходит в некоторых регионах до 20%, но привычка остается. Но пока бизнес связан с «обналом», он останется мишенью для налоговой. 2. Совмещать , а не «дробить». У вас в бизнесе две компании, одна на «упрощенке», другая на «классике»? Вы — претендент на проверку. В 2019 ФНС возьмется за тех, у кого присутствуют признаки «дробления», особенно в общепите и сфере розничной торговли. Это минует лишь тех, чьи компании отвечают признакам самостоятельности и добросовестности. 3. Завязать с «серыми» схемами. Бизнесу придется работать в «белую». Если не захочет — его «обелят» принудительно. В прошлом году так сделали со сферой клининга. Те, кто не желает играть по таким правилам, рискуют вылететь с рынка. На прошлой неделе мы уже наблюдали обыски и выемки в агрохолдингах по той же причине. Также под ударом строительная и транспортная отрасли. 4. Защищать свои активы. Всегда нужно иметь план «Б», знать, как сохранить личные активы и активы компании. Сейчас налоговая может залезть и в личный карман собственника, директора, главного бухгалтера для взысканий задолженности компании. Нужно уметь защитить себя и свой бизнес. 5. Забыть о безнаказанности. Времена, когда «серые» схемы снижения налогов ставили в тупик ФНС, давно прошли. АСК НДС-2 показывает все разрывы в цепочке начисления НДС, «цифровой инспектор» дает все данные о деятельности компании, информация с онлайн-касс поступает в налоговую с задержкой в 1,5 минуты. Налоговая теперь знает и видит все.

Что же все это значит для сибирского бизнеса? По-сути, у каждого предпринимателя в 2019 году будет два пути — работать полностью легально или уходить с рынка. Время «серых» схем подошло к концу. Как же выжить бизнесу в таких условиях и не разориться?

Семинар-практикум Владимира Турова. ЮК «Туров и Побойкина — Сибирь» г. Новосибирск Владимир Туров. ЮК «Туров и Побойкина — Сибирь» г. Новосибирск Семинар-практикум Владимира Турова. ЮК «Туров и Побойкина — Сибирь» г. Новосибирск

Выход есть! Существует, как минимум, 49 законных способов снижения налогов и страховых взносов на 30−40%. На семинаре-практикуме Владимира Турова «Как снизить налоги, уйти от „обнала“ и сохранить активы в суровых реалиях 2019 гг.», вы сможете:

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