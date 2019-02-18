5 правил по выживанию бизнеса в 2019 году

Не хотите, чтобы ваш бизнес пополнил эту печальную статистику в 2019 году? Мы спросили у налогового эксперта Владимира Турова, что нужно делать бизнесу, чтобы выжить в таких непростых условиях.
Владимир Туров,
налоговый эксперт:
1. Слезть с «обнала».
Мы понимаем, какой это соблазн для бизнесмена — обналичивать деньги. И пусть опасно, пусть комиссия доходит в некоторых регионах до 20%, но привычка остается. Но пока бизнес связан с «обналом», он останется мишенью для налоговой.2. Совмещать, а не «дробить».
У вас в бизнесе две компании, одна на «упрощенке», другая на «классике»? Вы — претендент на проверку. В 2019 ФНС возьмется за тех, у кого присутствуют признаки «дробления», особенно в общепите и сфере розничной торговли. Это минует лишь тех, чьи компании отвечают признакам самостоятельности и добросовестности.3. Завязать с «серыми» схемами.
Бизнесу придется работать в «белую». Если не захочет — его «обелят» принудительно. В прошлом году так сделали со сферой клининга. Те, кто не желает играть по таким правилам, рискуют вылететь с рынка. На прошлой неделе мы уже наблюдали обыски и выемки в агрохолдингах по той же причине. Также под ударом строительная и транспортная отрасли.4. Защищать свои активы.
Всегда нужно иметь план «Б», знать, как сохранить личные активы и активы компании. Сейчас налоговая может залезть и в личный карман собственника, директора, главного бухгалтера для взысканий задолженности компании. Нужно уметь защитить себя и свой бизнес.5. Забыть о безнаказанности.
Времена, когда «серые» схемы снижения налогов ставили в тупик ФНС, давно прошли. АСК НДС-2 показывает все разрывы в цепочке начисления НДС, «цифровой инспектор» дает все данные о деятельности компании, информация с онлайн-касс поступает в налоговую с задержкой в 1,5 минуты. Налоговая теперь знает и видит все.
Что же все это значит для сибирского бизнеса? По-сути, у каждого предпринимателя в 2019 году будет два пути — работать полностью легально или уходить с рынка. Время «серых» схем подошло к концу. Как же выжить бизнесу в таких условиях и не разориться?
Выход есть! Существует, как минимум, 49 законных способов снижения налогов и страховых взносов на 30−40%. На семинаре-практикуме Владимира Турова «Как снизить налоги, уйти от „обнала“ и сохранить активы в суровых реалиях 2019 гг.», вы сможете:
- узнать, какие способы законного снижения налогов подходят именно вам, как их внедрить в бизнес и сколько выгоды они принесут;
- просчитать, легализуем ли ваш бизнес;
- научиться вести бизнес в «белую»;
- научиться защищать свой бизнес, активы и счета от блокировок;
- узнать, как избежать субсидиарной ответственности и многое другое.
Семинар пройдет 5 и 6 марта в Новосибирске в МВК «Экспоцентр». Приходите и получите готовые решения!
Подробности и регистрация: +7 (383) 2−380−380, владимиртуров.рф
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