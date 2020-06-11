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Правильное использование отрезных дисков для болгарки

Болгарка — незаменимый строительный инструмент, с помощь нее выполнят несколько важных операций. Это абразивное устройство с высокой производительностью. Отличается минимальным временем реза и практически не оставляет заусенцев. Болгарки применяют для быстрого и точного разрезания тонкостенных материалов. Использовать этот инструмент нужно с соблюдением техники безопасности и правил эксплуатации, чтобы получить нужный результат.

Подготовка к применению

Болгарка используется вместе с абразивными дисками. Перед началом работ следует проверить функциональность машинки, комплектацию, целостность диска. Для безопасности вооружиться защитными перчатками и очками. Важно, чтобы обрабатываемое изделие было прочно зафиксировано.

Результат обработки материала в значительной степени зависит от качества, как машинки, так и абразивных кругов. Поэтому, нужно купить диски отрезные по металлу высокого качества. Это обеспечит эффективность обработки изделия, безопасность работы и легкость использования самой болгарки. В России есть хороший производитель отрезных кругов, который реализует качественный товар по весьма приемлемым ценам.

Марки отрезных дисков:

  1. Стандартная серия — BASIC — для бытовых нужд в домашнем хозяйстве. Низкая цена.
  2. Профессиональная серия — SUPERB — для профессионального использования и для обычных потребителей. Отличное соотношение цены и качества.
  3. Индустриальная серия — CUTMAXX — исключительно для профессионального применения. Европейское качество по российским ценам.

Каждая разновидность имеет свои характеристики, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работы.

Разновидности отрезных кругов

Отрезной диск для резки металла — это насадка для углошлифовальной машинки, которой и является болгарка. Диски имеют свойство изнашиваться, поэтому нужно разобраться в разновидностях и свойствах этих насадках, чтобы найти подходящую замену износившемуся диску.

Круги для резьбы по металлу различаются по диаметру внутреннего отверстия, толщине и наружному диаметру. Кроме этих основных отличий, есть и другие. При покупке нужно обращать внимание на маркировку диска, которая содержит всю информацию.

Маркировка диска для болгарки содержит следующие данные:

  • фирма-производитель;
  • толщина, наружный диаметр, размер внутреннего отверстия;
  • назначение диска (указывается материал, который подлежит обработке данным видом диска);
  • цифровой тип круга;
  • состав связующей оснастки (вулканитовые и бакелитовые материалы, стеклосетка и стекловолокно).

Кроме описанных выше параметров, на диске указывается срок службы, допустимые рамки скорости, степень прочности и многое другое.

Правила резки отрезным диском

Использование любого строительного инструмента требует опыта и внимательности. При применении болгарки нужно придерживаться некоторых правил эксплуатации:

  1. Правильный нажим. Обеспечивает долгий срок службы кругов. Следует учитывать собственный вес болгарки и не оказывать на инструмент лишнее давление.
  2. Выбор окружной скорости. Не нужно использовать максимальную. Это ускоряет износ круга. Также вредны и низкие скорости. Вращение диска должно быть постоянным и чуть ниже максимальной скорости.
  3. Бережное использование. Придерживаясь правил эксплуатации, обозначенных производителем в технической документации, можно не только значительно увеличить срок службы инструмента, но и обеспечить себе полную безопасность во время работы. Вращающиеся отрезные диски должны находиться в радиальной плоскости, то есть перпендикулярно к поверхности материала. Любой наклон, сгиб или искривление приведет к поломке болгарки и травмам.
  4. Идеальное начало реза. Желаемый результат и безопасную работу обеспечит надежная фиксация заготовки. Зажимать ее нужно максимально близко к участку разрезания. Это предотвратит колебания, вибрации и соскальзывание. Прочное крепление не позволит диску соскользнуть с центра обрабатываемой поверхности.
  5. Увеличение мощности. Отрезные диски закрепляются на болгарке с помощью крепежных фланцев. Их основная задача заключается в передаче входной мощности на сам диск. Правильное крепление увеличит передачу мощности, и болгарка будет работать намного эффективнее. Противопоказано использовать неисправные фланцы со следами повреждений, и крепления разных диаметров.

Если ваша болгарка служит уже не один год, в ее работоспособности вы уверены, то каждый новый диск может стать неприятным сюрпризом, если не отнестись к его выбору максимально серьезно. Ведь цена вопроса не только качественно выполненная работа, но и лично ваша безопасность.

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