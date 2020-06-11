Правильное использование отрезных дисков для болгарки

Болгарка — незаменимый строительный инструмент, с помощь нее выполнят несколько важных операций. Это абразивное устройство с высокой производительностью. Отличается минимальным временем реза и практически не оставляет заусенцев. Болгарки применяют для быстрого и точного разрезания тонкостенных материалов. Использовать этот инструмент нужно с соблюдением техники безопасности и правил эксплуатации, чтобы получить нужный результат.

Подготовка к применению

Болгарка используется вместе с абразивными дисками. Перед началом работ следует проверить функциональность машинки, комплектацию, целостность диска. Для безопасности вооружиться защитными перчатками и очками. Важно, чтобы обрабатываемое изделие было прочно зафиксировано.

Результат обработки материала в значительной степени зависит от качества, как машинки, так и абразивных кругов. Поэтому, нужно купить диски отрезные по металлу высокого качества. Это обеспечит эффективность обработки изделия, безопасность работы и легкость использования самой болгарки. В России есть хороший производитель отрезных кругов, который реализует качественный товар по весьма приемлемым ценам.

Марки отрезных дисков:

Стандартная серия — BASIC — для бытовых нужд в домашнем хозяйстве. Низкая цена. Профессиональная серия — SUPERB — для профессионального использования и для обычных потребителей. Отличное соотношение цены и качества. Индустриальная серия — CUTMAXX — исключительно для профессионального применения. Европейское качество по российским ценам.

Каждая разновидность имеет свои характеристики, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работы.

Разновидности отрезных кругов

Отрезной диск для резки металла — это насадка для углошлифовальной машинки, которой и является болгарка. Диски имеют свойство изнашиваться, поэтому нужно разобраться в разновидностях и свойствах этих насадках, чтобы найти подходящую замену износившемуся диску.

Круги для резьбы по металлу различаются по диаметру внутреннего отверстия, толщине и наружному диаметру. Кроме этих основных отличий, есть и другие. При покупке нужно обращать внимание на маркировку диска, которая содержит всю информацию.

Маркировка диска для болгарки содержит следующие данные:

фирма-производитель;

толщина , наружный диаметр , размер внутреннего отверстия;

наружный диаметр размер внутреннего отверстия; назначение диска ( указывается материал , который подлежит обработке данным видом диска);

указывается материал который подлежит обработке данным видом диска); цифровой тип круга;

состав связующей оснастки ( вулканитовые и бакелитовые материалы , стеклосетка и стекловолокно).

Кроме описанных выше параметров, на диске указывается срок службы, допустимые рамки скорости, степень прочности и многое другое.

Правила резки отрезным диском

Использование любого строительного инструмента требует опыта и внимательности. При применении болгарки нужно придерживаться некоторых правил эксплуатации:

Правильный нажим. Обеспечивает долгий срок службы кругов. Следует учитывать собственный вес болгарки и не оказывать на инструмент лишнее давление. Выбор окружной скорости. Не нужно использовать максимальную. Это ускоряет износ круга. Также вредны и низкие скорости. Вращение диска должно быть постоянным и чуть ниже максимальной скорости. Бережное использование. Придерживаясь правил эксплуатации , обозначенных производителем в технической документации , можно не только значительно увеличить срок службы инструмента , но и обеспечить себе полную безопасность во время работы. Вращающиеся отрезные диски должны находиться в радиальной плоскости , то есть перпендикулярно к поверхности материала. Любой наклон , сгиб или искривление приведет к поломке болгарки и травмам. Идеальное начало реза. Желаемый результат и безопасную работу обеспечит надежная фиксация заготовки. Зажимать ее нужно максимально близко к участку разрезания. Это предотвратит колебания , вибрации и соскальзывание. Прочное крепление не позволит диску соскользнуть с центра обрабатываемой поверхности. Увеличение мощности. Отрезные диски закрепляются на болгарке с помощью крепежных фланцев. Их основная задача заключается в передаче входной мощности на сам диск. Правильное крепление увеличит передачу мощности , и болгарка будет работать намного эффективнее. Противопоказано использовать неисправные фланцы со следами повреждений , и крепления разных диаметров.

Если ваша болгарка служит уже не один год, в ее работоспособности вы уверены, то каждый новый диск может стать неприятным сюрпризом, если не отнестись к его выбору максимально серьезно. Ведь цена вопроса не только качественно выполненная работа, но и лично ваша безопасность.