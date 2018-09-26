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Правительство одобрило повышение тарифов ЖКХ из-за увеличения НДС

Правительство России поддержало идею Минэкономразвития о двухэтапном повышение тарифов ЖКХ в 2019 году, рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. С начала году цены проиндексируют на 1,7%, в середине году — еще на 2,4%, пишут «Ведомости».

Деньги.
Деньги.
СС0

Этот ход предложили из-за повышения НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20%. Двухэтапное повышение поможет синхронизировать налоговое и тарифное законодательства и не даст превысить целевой уровень инфляции, отмечали в Минэкономразвития.

Ранее коммунальщики попросили правительство учесть изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января 2019 года.

В Минэкономразвития предложили повысить тарифы на услуги ЖКХ с учетом утвержденного повышения НДС до 20% — уточнив, что сами услуги не подорожают, возрастет только величина налога, включенного в платеж,пишет polit.ru.

Глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вслед за этим призвал не беспокоить граждан сообщениями о том, что им придется платить больше, поскольку «граждане у нас защищены ростом платы», а «дополнительная нагрузка ляжет на бюджет, но не на граждан».

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