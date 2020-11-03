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3 ноября
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Правительство упростило систему маркировки лекарств в России

Правительство упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Лекарства. Таблетки.
Лекарства. Таблетки.
CC0

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

Теперь аптеки и другие медицинские учреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно, поясняется в сообщении.

Также до 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощенные механизмы «обратной приемки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. Так, участники рынка не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами.

Также при ввозе лекарств в Россию импортеры могут не ждать от держателей или владельцев регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза.

Помимо этого, до 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются.

Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объеме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут, пишет bfm.ru.

Постановление правительства распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года. Изменения касаются всех препаратов, за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий.

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