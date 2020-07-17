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Правовые аспекты экспорта разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес
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Правовые аспекты экспорта разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес

Событие состоится: 27.07.2020 г. с 9:00 до 18:00 2020 г.

Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Организатор: Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр)

Семинар.
Семинар.
СС0
В этом семинаре:
  • Базовые международные правовые акты и нормы частного права, регулирующие внешнеторговую деятельность;
  • Обучающий видеоролик о терминах Инкотермс®;
  • Структура внешнеторгового контракта;
  • Разбор охраняемых объектов интеллектуальной собственности на конкретном примере;
  • Критерии выбора квалифицированного юриста-консультанта.

Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края, полностью бесплатно.

Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф и в мобильном приложении «Мой бизнес 22»

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