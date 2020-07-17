Правовые аспекты экспорта разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес

В этом семинаре:
- Базовые международные правовые акты и нормы частного права, регулирующие внешнеторговую деятельность;
- Обучающий видеоролик о терминах Инкотермс®;
- Структура внешнеторгового контракта;
- Разбор охраняемых объектов интеллектуальной собственности на конкретном примере;
- Критерии выбора квалифицированного юриста-консультанта.
Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края, полностью бесплатно.
Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф и в мобильном приложении «Мой бизнес 22»
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