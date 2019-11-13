Предприниматель из Бийского района заплатит более полутора миллионов за бездоговорное потребление электроэнергии

Факт самовольного подключения нежилого помещения к электрическим сетям территориального подразделения Россети Сибирь в поселке Лесном был зафиксирован во время проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства.

Сотрудники Алтайского филиала компании составили акт на сумму около полутора миллионов рублей в присутствии владельца помещения, который подписывать документ отказался, отрицая факт бездоговорного потребления электроэнергии в коммерческих целях. В незаконно подключенном помещении осуществлялось производство пищевых продуктов и продажа напитков.

Не торопился предприниматель и с оплатой огромного долга за незаконное пользование энергоресурсами. Поэтому дело было передано в суд. Алтайский краевой суд вынес решение об удовлетворении исковых требований Россети Сибирь в полном объеме. Ответчик обязан оплатить не только стоимость бездоговорного потребления электроэнергии, но и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Возможно, это станет хорошим уроком для предпринимателя в будущем и началом новой честной жизни, в которой потребление энергоресурсов будет осуществляться законным путем.

Каждый факт несанкционированного вмешательства в схему энергоснабжения, по словам хозяев, имеет цель сэкономить на оплате за потребленные энергоресурсы. На деле получается все наоборот. Оплата фактически использованных ресурсов в условиях заключенного договора и согласно показаниям опломбированного счетчика, т. е. законным путем, была бы несравнимо меньше.

Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» еще раз напоминает: о случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии Россети Сибирь: 8−800−1000−380 или в ближайшее территориальное подразделение компании.

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).