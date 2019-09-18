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Предпринимателей приглашают на большую выставку-ярмарку «Здоровое поколение»

20 и 21 сентября в Барнауле пройдет выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Свою экологическую продукцию и последние научно-медицинские разработки представят компании косметической и пищевой индустрии, производители лечебно-профилактического питания и фитопродукции, многочисленные центры реабилитации и восстановления здоровья.

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение».
Выставка-ярмарка «Здоровое поколение».
Иллюстрация предоставлена организатором

Во время мероприятия будет проведен конкурс «Здоровье от Алтая» для определения лучших товаров и услуг по двум номинациям: «Оздоровительная продукция» и «Оздоровительная технология». Также по итогам выставки будет объявлен «Общественное признание — лучший оздоровительный продукт (проект) Алтая».

Заметным событием в рамках ярмарки обещает быть «Школа здоровья и активного долголетия», которая пройдет 21 сентября с 10 до 16 часов. Здесь для самых различных групп посетителей будут представлены презентации, мастер-классы оздоровительных технологий, техники двигательной активности, народного мастерства.

Предпринимателей Барнаула в рамках мероприятия приглашают принять участие в специальном тематическом семинаре. Здесь будут обсуждаться правовые аспекты и инициативы в предпринимательской деятельности в сфере предоставления оздоровительных услуг.

Отдельной темой семинара станет поддержка производителей оздоровительной продукции, вопросы взаимодействия администрации Барнаула и предпринимателей, возможности продвижения на рынке оздоровительных услуг, народной медицины, продукции для здоровья, пропаганды здорового образа жизни и активного долголетия.

Справка

Организаторами форума выступают: администрация г. Барнаула, Алтайская региональная общественная организация «Профессиональная Ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии», ООО «Юнитек» и ООО «Алтайская ярмарка».

Выставка-ярмарка пройдет в торгово-выставочном комплексе «Республика» (пр.Космонавтов, 6 г, 2 этаж). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (3852) 370−470, 370−475 (комитет по развитию предпринимательства, потребительском рынку и вопросам труда г. Барнаула).

Все расходы на организацию и проведение выставки-ярмарки будут профинансированы за счет средств бюджета города.

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