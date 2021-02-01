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1 февраля
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Потребитель

Предпринимателей с 1 февраля начинают штрафовать за неправильные чеки

Индивидуальные предприниматели в России с 1 февраля обязаны выдавать покупателям чеки нового образца.

Кассовый аппарат.
Кассовый аппарат.
Анна Зайкова

Такие чеки должны содержать следующие обязательные сведения: дату и время расчета, итоговую сумму, наименование, количество и цену каждой позиции товара или услуги, пишет retail.ru.

Если предприниматель нарушает новые требования, то ему может грозить сначала предупреждение, а затем штраф — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. для должностных лиц и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юрлиц.

Проверку чеков может осуществить либо сам покупатель, либо налоговая служба.

В ФНС при этом отметили, что чеки нового образца призваны облегчить учет товаров, а также помочь покупателям лучше ориентироваться в наименованиях купленного. В конце концов, они нужны для того, чтобы убедиться — продавец вас не надул.

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