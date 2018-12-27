Предприниматели Алтайского края выбирают М2М-решения Tele2

С октября 2017 года в Алтайском крае в два раза увеличилось число бизнес-клиентов, использующих услуги мобильной связи для обеспечения контроля работы машин и механизмов. По данным Tele2, таких SIM-карт уже более трети в корпоративном сегменте. SIM-карты оператора применяют в платежных терминалах, датчиках безопасности и других приборах. Чаще всего М2М-решения Tele2 предприниматели из Алтайского края используют в системах мониторинга.

Tele2 в качестве поставщика услуг мобильной связи в Алтайском крае выбирают предприятия ЖКХ и торговли. За год количество предпринимателей и организаций, использующих корпоративную связь оператора, увеличилось на четверть. Растет и потребление традиционных услуг связи. За год объем мобильного интернет-трафика, потребляемого предприятиями в Алтайском крае, увеличился на 20%. Также на 20% выросла общая продолжительность звонков, а количество отправляемых со смартфонов SMS немного снизилось.