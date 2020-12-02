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Предприниматели могут получить один миллион рублей от банка «Открытие» и Mastercard

Банк «Открытие» и Mastercard предложили клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акцию «Карта на миллион».

СС0

Совершив бизнес-картой World Mastercard Business, выпущенной в рамках тарифа «Универсальная Mastercard», операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 000 рублей, клиенты банка могут получить кэшбэк до 25 000 рублей и возможность выиграть приз в размере 1 миллиона рублей.

Период проведения акции с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года включительно.

Чтобы принять участие в акции, клиенту надо иметь действующий или открыть расчетный счет в рамках одного из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в валюте РФ: «Первый шаг», «Быстрый рост», «Свой бизнес», «Весь мир», «Большие планы». Участники акции получают* дополнительный 5% кэшбэк в рамках программы лояльности банка.

Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

*При выполнении обязательных условий программы лояльности

ПАО Банк «ФК Открытие»

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