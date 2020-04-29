Предприятия края устанавливают тепловизоры для измерения температуры сотрудников

Для организаций, которые не могут перевести сотрудников на удаленную работу, « Галэкс » предлагает решение — тепловизионный комплекс. С его помощью можно автоматически и бесконтактно измерять температуру тела до 20 человек одновременно. О преимуществах комплекса рассказал начальник сектора обслуживания систем безопасности компании «Галэкс» Марат Мамедов.

Как работает

В состав комплекта входит тепловизор, температурный калибратор и видеорегистратор. Дополнительно можно включить в комплект оборудование для рабочего места оператора.

В тепловизоре находятся две камеры. Первая снимает в обычном спектре, вторая — в термальном (измеряет температуру человека).

Данные о температуре тела людей, входящих на предприятие, отражаются на мониторе охраны. При фиксации человека с повышенной температурой включается звуковое и световое оповещение.

Марат Мамедов , начальник сектора обслуживания систем безопасности компании «Галэкс». Анна Зайкова.

Марат Мамедов,

начальник сектора обслуживания систем безопасности компании «Галэкс»:

Среди наших клиентов много предприятий, которые не могут остановить свою деятельность и продолжают работать в условиях пандемии. Это промышленные предприятия, организации сферы ЖКХ и энергетики, транспортного обслуживания: аэропорты, автовокзалы и многие другие. Их главная задача сейчас — обеспечить безопасность здоровья сотрудников. Установка тепловизора поможет следить за температурой сотрудников и не допустить к работе людей с первичным признаком заболевания. Что важно: такая система не мешает рабочему процессу и не отнимает время у сотрудников, измерение температуры происходит мгновенно и автоматически.

Где применяется

Тепловизионная система подходит как для небольших объектов — входы и выходы в здания организаций, так и для крупных — заводы, аэропорты и железнодорожные станции с крупным пассажиропотоком.

Первый тепловизионный комплекс «Галэкс» установил на промышленном предприятии АО «Барнаултрансмаш»

Галина Чурикова,

начальник управления по персоналу АО «Барнаултрансмаш»:

АО «Барнаултрансмаш» — предприятие с общей численностью 1500 человек, работает в штатном режиме с соблюдением необходимых мер предосторожности. Введены в действие и неукоснительно исполняются мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья сотрудников, по взаимодействию с посетителями, выданы необходимые средства индивидуальной защиты. На территории завода создан оперативный штаб, который осуществляет разработку мероприятий, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции. Разработан план неотложных действий по предупреждению распространения инфекции. Одним из его пунктов является обеспечение измерения температуры сотрудников, обслуживающего персонала и посетителей при входе на территорию завода. Для исполнения данного пункта произведена установка тепловизионного комплекса на проходных завода, что позволило отслеживать состояние каждого сотрудника предприятия.

В чем преимущество

Преимущества использования тепловизионного комплекса — это высокая точность (до 0,3 ºС), быстрый скрининг, широкий охват территории и возможность выбора зоны контроля.

Использование тепловизионного комплекса позволит свести к минимуму риск распространения коронавирусной инфекции на территории организации.

Такая система будет полезна не только во время режима самоизоляции, но и в обычное время. Работодатель может контролировать температуру тела сотрудников, чтобы выявлять заболевших и не подвергать опасности других работников, — объясняет Марат Мамедов.