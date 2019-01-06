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Предприятия продали в алтайские больницы и детские садики больше тонны опасной крупы

Россельхознадзор в 2018 году выявил массовые нарушения в поставках для соцучреждения региона. Оказалось, что больницы, школы, детские сады закупали некачественную и потенциально опасную крупу.

Овсяная крупа
Овсяная крупа
Анна Зайкова

Всего было изъято больше 1,3 тонн подобной продукции. Большую часть крупы утилизировали, направив на корм животным.

Как сообщают в ведомстве, в результате проверок было прекращено действие 9 деклараций о соответствии. К административной ответственности привлечены 36 изготовителей и поставщиков опасной и некачественной крупы.

В 2018 году Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай проверил свыше 16 тысяч партий зерна и продуктов его переработки общей массой около 1 млн тонн. Не пустили к реализации больше 6 тысяч тонн некачественной и опасной продукции и 3,8 тысяч тонн — задержали.

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