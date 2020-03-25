Предприятия СГК на Алтае готовы к паводку 2020

Наступление весны Сибири всегда вызывает волнение из-за грядущего паводка. В этом году ожидается, что природа нанесет по регионам особенно мощный удар, сильнее, чем обычно. Объясняется это просто — зима на Алтае, и в соседних регионах Сибири была аномально снежной. Но все предприятия СГК готовы к работе в любых погодных условиях.

Пока синоптики следят за погодой и держат руку на пульсе, все подразделения СГК уже готовятся к самому неблагоприятному ходу событий.