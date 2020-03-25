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Предприятия СГК на Алтае готовы к паводку 2020

Наступление весны Сибири всегда вызывает волнение из-за грядущего паводка. В этом году ожидается, что природа нанесет по регионам особенно мощный удар, сильнее, чем обычно. Объясняется это просто — зима на Алтае, и в соседних регионах Сибири была аномально снежной. Но все предприятия СГК готовы к работе в любых погодных условиях.

Пока синоптики следят за погодой и держат руку на пульсе, все подразделения СГК уже готовятся к самому неблагоприятному ходу событий.

Оперативные бригады ведут откачку талой воды в подземных коммуникациях Бийска.
Оперативные бригады ведут откачку талой воды в подземных коммуникациях Бийска.
Фото: архив компании СГК.

Готовы к встрече с паводком

Чтобы тепло и горячая вода бесперебойно поступали в дома горожан, и ничто этому не помешало, предприятия Сибирской генерирующей компании подготовились к встрече со стихией:

  • утвердили комиссию, чтобы немедленно среагировать при наступлении чрезвычайных ситуаций;
  • провели инструктаж о мерах безопасности персонала в период паводка и противоаварийные тренировки при его ликвидации;
  • проверяют состояние всех производственных объектов, систем технического водоснабжения и гидрозолоудаления, а также дамбы, ограждающие золоотвалы;
  • подготовили аварийные бригады и спецтехнику к работе в ЧС, сформировали запас материалов и топлива для их работы;
  • организовали дополнительное наблюдение за объектами, попадающими или расположенные в месте возникновения паводка, ежедневно мастера теплосетевых районов проводят проверку тепловых камер и участках теплопроводов;
  • со всех территорий вывезен снег и мусор, кровли очищены от наледи.
  • чтобы предотвратить попадание талых вод в тепловые камеры, каналы тепловых сетей и подвальные этажи центральных тепловых пунктов создан запас песка и щебня для заградительной отсыпки участков, которым угрожает затопление.

Игорь Лузанов,
заместитель генерального директора — директор Алтайского филиала СГК:

Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. Мы осознаем свою ответственность перед городом и жителями за надежное теплоснабжение, поэтому направили внимание на то, чтобы не дать стихии повлиять на нашу работу. Все службы предприятий находятся в полной готовности, а профессионализм и ответственность сотрудников позволяют быть уверенными в своевременном реагировании на любые вызовы.

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