Предприятия СГК на Алтае готовы к паводку 2020

Готовы к встрече с паводком
Чтобы тепло и горячая вода бесперебойно поступали в дома горожан, и ничто этому не помешало, предприятия Сибирской генерирующей компании подготовились к встрече со стихией:
- утвердили комиссию, чтобы немедленно среагировать при наступлении чрезвычайных ситуаций;
- провели инструктаж о мерах безопасности персонала в период паводка и противоаварийные тренировки при его ликвидации;
- проверяют состояние всех производственных объектов, систем технического водоснабжения и гидрозолоудаления, а также дамбы, ограждающие золоотвалы;
- подготовили аварийные бригады и спецтехнику к работе в ЧС, сформировали запас материалов и топлива для их работы;
- организовали дополнительное наблюдение за объектами, попадающими или расположенные в месте возникновения паводка, ежедневно мастера теплосетевых районов проводят проверку тепловых камер и участках теплопроводов;
- со всех территорий вывезен снег и мусор, кровли очищены от наледи.
- чтобы предотвратить попадание талых вод в тепловые камеры, каналы тепловых сетей и подвальные этажи центральных тепловых пунктов создан запас песка и щебня для заградительной отсыпки участков, которым угрожает затопление.
Игорь Лузанов,
заместитель генерального директора — директор Алтайского филиала СГК:
Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. Мы осознаем свою ответственность перед городом и жителями за надежное теплоснабжение, поэтому направили внимание на то, чтобы не дать стихии повлиять на нашу работу. Все службы предприятий находятся в полной готовности, а профессионализм и ответственность сотрудников позволяют быть уверенными в своевременном реагировании на любые вызовы.