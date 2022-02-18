Представляем спикеров онлайн-конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения»

Александр Булгаков, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член диссертационного совета Алтайского ГАУ, автор более 200 научных трудов, переведенных на другие языки, автор 14 изобретений в области кормления сельхоз животных, лауреат премии Алтайского края в области науки и техники, ведущий эксперт агроэкспертной компании «Мустанг-Сибирь».

Экс-главный зоотехник ведущих предприятий Алтайского края расскажет про методы снижения себестоимости молока в конкретных хозяйствах, укажет на распространенные ошибки зоотехников, отразит причины роста экономики предприятий при правильной технологии кормления.

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