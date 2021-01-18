Предстоит дорога: чем занять себя в транспорте

В современном мире мы большое количество времени проводим в дороге, добираясь до учебного здания или рабочего места, а вечером домой. В среднем это занимает от 5 до 12 часов в неделю, не говоря уже о путешествиях, командировках, поездках на дачу и прочих дополнительных передвижениях. Чаще всего это время занимается прослушиванием музыки или наблюдением за сменой пейзажей за оконным стеклом, проходящим в своих мыслях. Но можно найти столько способов полезного времяпрепровождения. Итак, чем занять себя в транспорте?

Просмотр фильмов

Долгожданное кино наконец-то появилось в цифровом формате, а ждать ближайших выходных просто нет сил. Можно смотреть на телефоне на russerialy.net и наслаждаться по дороге в транспорте. Отличным вариантом станет свеженький сезон сериала. Погружение в чарующий мир любимых героев скрасит сорок минут долгого путешествия на работу.

Медитация

Рабочий день часто начинается с суеты, спешки, плохого настроения. Выходные закончились, начинать новую неделю совсем не хочется. Спокойная медитативная музыка поможет расслабиться, избавит от ненужных эмоций, мысли приведет в порядок. Такое начало дня вольет в рабочее русло, придаст бодрости и прогонит стресс.

Чтение книг

Довольно распространенное занятие. Читающих людей можно наблюдать в относительно «спокойное» время суток, когда машины неспешно преодолевают расстояние, и никто никуда не торопится. Однако в час-пик вряд ли получится достать книгу, не говоря уже о чтении. Тогда хорошей альтернативой станут аудиокниги. Необходимы лишь наушники — и готово, людской гул и шум на дороге заглушен полезной информацией или интересным сюжетом.

Изучение иностранного языка

Дома не всегда получается найти минутку для усовершенствования навыков в иностранном языке. Бытовые дела, рабочие проекты, семейные обязанности, и не хватает времени даже для себя. Почему бы не заняться этим в транспорте? Особенно сейчас, когда существует огромное количество приложений с разнообразным набором практик: изучение новых слов, аудиофайлы на иностранном языке или освоение грамматических основ. Вы и не заметите, как быстро пролетит время в пробке!

Составление списка дел

Многие понимают, насколько существенен тайм-менеджмент, но обычно все заканчивается покупкой красивого ежедневника и первой незавершенной на бумаге неделей. Как заставить себя наконец-то заполнить чистые страницы и перестать прокрастинировать? Время в дороге отлично для этого подойдет. Правда, писать ручкой в блокноте будет неудобно, а вот соответствующие приложения в телефоне облегчат эту задачу. Составление списков, установка дедлайнов и даже голосовой ввод, если вы за рулем, поможет сделать предстоящие день или неделю организованнее.

Время в дороге можно провести действительно с пользой и извлечь из него все необходимое, чтобы получить удовлетворение и заряд позитивной энергии на предстоящий тяжелый день.