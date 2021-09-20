Преимущества электрокамина в городской квартире

С наступлением первых холодов хочется больше времени проводить дома в комфортных условиях. Так приятно было бы устроиться рядом с камином в кресле-качалке, укутавшись в тёплый плед с книгой в руках, слушать потрескивание дров или просматривать интересный фильм. Камин не только греет, но и создаёт атмосферу уюта.

Правда, в городской обычной квартире поставить классический камин не представляется возможным. Ведь для него пришлось бы обустраивать дымоход. Однако прогресс не стоит на месте, в продаже появились электрокамины, которые идеально вписываются в условия города и многоквартирных домов.

Преимущества электрокамина

Современные электрокамины не просто дают красивую и реалистичную картинку пламени, но и согревают, издают звуки потрескивания дров. Если вы все ещё думаете, стоит ли приобретать электрокамин в квартиру, вот перечень плюсов такого устройства:

Никаких хлопот. Не нужно обустраивать и чистить дымоход , закупать и рубить дрова , думать над тем , где их хранить , чистить камин после каждого использования от золы. Просто подключаете прибор к розетке и наслаждаетесь красивыми языками пламени и мерным потрескиванием ненастоящих дровишек. Простая установка. Достаточно только выбрать место , куда вы хотите поставить электрокамин , на этом монтаж завершён. Некоторые модели могут быть встраиваемые , например , в мебель. Но в 80% случаев заказывают приставные варианты. Их конструкция состоит из двух элементов: электронный экран и каминный портал , куда встраивается экран. Большое внимание при выборе мы уделяем именно внешнему виду портала. Он должен вписываться в интерьер , не выглядеть громоздко , чтобы визуально не «съедать» площадь помещения , при этом смотреться богато и роскошно. Экономия на горючем. Нет расходов на газ и дрова , только электричество. Безопасность. Риск пожара такой же , как и от любого другого электроприбора. Чтобы исключить такую ситуацию , после использования нужно выключать устройство из розетки. Классические камины намного опаснее и часто являются причиной пожара в доме , когда искры попадают на ковры , текстиль или другой материал , который быстро загорается. Мобильность. Если вам предстоит переезд — не беда , электрокамины можно легко взять с собой. Даже если вы решили пару месяцев пожить на даче — просто возьмите прибор с собой. Его вес редко составляет больше 10−15 кг , поэтому он легко поместится в багажник личного транспортного средства. Возможность регулировки мощности. Если не использовать камин в качестве обогревателя , то он потребляет мало электроэнергии. Показатель такой же , как у обычной лампочки. Этот предмет декора станет акцентом в любом интерьере , обязательно понравится всем гостям. Языки пламени в современных электрокаминах выглядят совсем как настоящие. Цена. Если сравнивать с покупкой и обустройством классического варианта , то электронный аналог по цене получается намного дешевле.

Современные модели бесшумны, если использовать камин в качестве обогревателя. В магазинах представлен широкий ассортимент электрокаминов, можно выбрать именно тот, что придётся по душе. Конечно, это устройство не может стать самодостаточным источником тепла, однако подарит много удовольствия хозяевам от имитации огня и потрескивания дров.

Как выбрать?

Первое, на что мы обращаем внимание при подборе электрокамина — его внешний вид. Это правильно, ведь его основная функция в квартире — декоративная. Однако использовать прибор можно в качестве дополнительного источника тепла, если зима будет холодной. Тогда обращайте внимание на следующие параметры:

мощность;

функционал ( таймер отключения , пульт управления на дистанции , регулировка температуры , настройки подсветки).

Некоторые модели предусматривают не только световые и звуковые эффекты, но и даже запах дымка. Часто площадь квартиры ограничена, поэтому перед покупкой подумайте, где вы поставите камин, чтобы заранее замерить размеры.