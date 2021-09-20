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Преимущества электрокамина в городской квартире

С наступлением первых холодов хочется больше времени проводить дома в комфортных условиях. Так приятно было бы устроиться рядом с камином в кресле-качалке, укутавшись в тёплый плед с книгой в руках, слушать потрескивание дров или просматривать интересный фильм. Камин не только греет, но и создаёт атмосферу уюта.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Правда, в городской обычной квартире поставить классический камин не представляется возможным. Ведь для него пришлось бы обустраивать дымоход. Однако прогресс не стоит на месте, в продаже появились электрокамины, которые идеально вписываются в условия города и многоквартирных домов.

Преимущества электрокамина

Современные электрокамины не просто дают красивую и реалистичную картинку пламени, но и согревают, издают звуки потрескивания дров. Если вы все ещё думаете, стоит ли приобретать электрокамин в квартиру, вот перечень плюсов такого устройства:

  1. Никаких хлопот. Не нужно обустраивать и чистить дымоход, закупать и рубить дрова, думать над тем, где их хранить, чистить камин после каждого использования от золы. Просто подключаете прибор к розетке и наслаждаетесь красивыми языками пламени и мерным потрескиванием ненастоящих дровишек.
  2. Простая установка. Достаточно только выбрать место, куда вы хотите поставить электрокамин, на этом монтаж завершён. Некоторые модели могут быть встраиваемые, например, в мебель. Но в 80% случаев заказывают приставные варианты. Их конструкция состоит из двух элементов: электронный экран и каминный портал, куда встраивается экран. Большое внимание при выборе мы уделяем именно внешнему виду портала. Он должен вписываться в интерьер, не выглядеть громоздко, чтобы визуально не «съедать» площадь помещения, при этом смотреться богато и роскошно.
  3. Экономия на горючем. Нет расходов на газ и дрова, только электричество.
  4. Безопасность. Риск пожара такой же, как и от любого другого электроприбора. Чтобы исключить такую ситуацию, после использования нужно выключать устройство из розетки. Классические камины намного опаснее и часто являются причиной пожара в доме, когда искры попадают на ковры, текстиль или другой материал, который быстро загорается.
  5. Мобильность. Если вам предстоит переезд — не беда, электрокамины можно легко взять с собой. Даже если вы решили пару месяцев пожить на даче — просто возьмите прибор с собой. Его вес редко составляет больше 10−15 кг, поэтому он легко поместится в багажник личного транспортного средства.
  6. Возможность регулировки мощности. Если не использовать камин в качестве обогревателя, то он потребляет мало электроэнергии. Показатель такой же, как у обычной лампочки.
  7. Этот предмет декора станет акцентом в любом интерьере, обязательно понравится всем гостям. Языки пламени в современных электрокаминах выглядят совсем как настоящие.
  8. Цена. Если сравнивать с покупкой и обустройством классического варианта, то электронный аналог по цене получается намного дешевле.

Современные модели бесшумны, если использовать камин в качестве обогревателя. В магазинах представлен широкий ассортимент электрокаминов, можно выбрать именно тот, что придётся по душе. Конечно, это устройство не может стать самодостаточным источником тепла, однако подарит много удовольствия хозяевам от имитации огня и потрескивания дров.

Как выбрать?

Первое, на что мы обращаем внимание при подборе электрокамина — его внешний вид. Это правильно, ведь его основная функция в квартире — декоративная. Однако использовать прибор можно в качестве дополнительного источника тепла, если зима будет холодной. Тогда обращайте внимание на следующие параметры:

  • мощность;
  • функционал (таймер отключения, пульт управления на дистанции, регулировка температуры, настройки подсветки).

Некоторые модели предусматривают не только световые и звуковые эффекты, но и даже запах дымка. Часто площадь квартиры ограничена, поэтому перед покупкой подумайте, где вы поставите камин, чтобы заранее замерить размеры.

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