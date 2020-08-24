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Преимущества и особенности изготовления наклеек

Изготовление наклеек.
Изготовление наклеек.
Источник: типография GCprint.ru.

В число эффективных средств рекламы продукции и услуг входит печать наклеек. В специализированных компаниях можно сегодня заказать печать различных наклеек и стикеров. Такие изделия хорошо справляются с функцией информационного, а также рекламного носителя.

Преимущества печати наклеек

Сегодня все большее количество компаний и предприятий предпочитают заказывать печать наклеек. Такие изделия имеют многочисленность очевидных и неоспоримых преимуществ. Так, к главным плюсам представленной продукции относят следующее:

  1. долговременность эксплуатации — изделия отлично сохраняют первоначальный внешний вид под влиянием прямых лучей солнца, а также при условии повышенной влажности и прочих факторов воздействий окружающей природы на протяжении эксплуатационного ресурса;
  2. привлечение внимания потребительской аудитории — печать наклеек по персональному заказу представляет возможность акцентировать внимание потенциальных потребителей на необходимой информации или на рекламном содержании, размещенном на таком изделии;
  3. возможность держаться на разных видах поверхностей, включая на стекле, камне, а также пластике и древесине.

Формы наклеек и стикеров

Изготовление наклеек на заказ по доступной стоимости сегодня возможно, если обратиться в типографию «Грин Принт». Компания изготавливает стикеры различных форм, включая:

  1. прямоугольные варианты;
  2. круглые виды;
  3. квадратные типы;
  4. наклейки персональной конфигурации.

Самая распространённая форма, которую предпочитают многие потребители, — прямоугольная. Такие наклейки предоставляют возможность размещать нужную информацию, вписываются в различный дизайн, отлично крепятся на разные поверхности. К такой форме привыкли потенциальные клиенты, им не потребуется изменять концепцию в пользу чего-либо нового.

Остальные формы смотрятся оригинально. Под них возможно разработать персональный дизайн, чтобы привлечь внимание заказчиков и партнёров. Стикеры нетипичных форм считаются признаком заинтересованности фирмы в повышении узнаваемости торговой марки.

При заказе изготовления наклеек важно останавливать выбор на надежной и проверенной временем организации, которая имеет отличную репутацию. В этом случае гарантируется получение высококачественной продукции. При разработке дизайнерского проекта изделий с привлечением опытных специалистов непременно учитываются особенности корпоративной стилистики, цели маркетинговой акции, а также предпочтения представителей целевой группы.

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