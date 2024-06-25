Преимущества использования грунтовых анкеров при строительстве или капитальном ремонте

Это прочные опоры, посредством монтажа которых можно перенести растягивающие нагрузки на почву. Это обеспечивает большую устойчивость строения, его долговечность и безопасность при эксплуатации. Их используют при ремонте, чтобы укрепить возведенные строения, продлить их срок службы, повысить устойчивость к негативному воздействию внешних факторов.
Где можно использовать винтовые анкеры
Этот тип крепежа отличается универсальностью в использовании, так как он может использоваться на местности с разными типами грунта. Область использования крепежа расширяется. Сегодня анкеры чаще всего используются для решения следующих задач:
- закладка основания для телефонных линий;
- фиксация стен бетонных котлованов;
- укрепление стенок действующих тоннелей или откосов;
- возведение строений жилого типа.
Использовать винтовой анкер грунтовый можно в разных местностях. Это может быть скальное основание или грунт с несколькими породами или даже глиной. Но подбирать крепеж нужно на основании предварительно разработанного проекта, поэтому при подготовке к закладке фундамента обязательно проводятся изыскания. Это важный этап при строительстве как эстакад и мостов, так и высотных строений, промышленных объектов.
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