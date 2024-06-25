Преимущества использования грунтовых анкеров при строительстве или капитальном ремонте

Основа любого здания и сооружения, которая определяет эксплуатационные характеристики, фундамент. Тип фундамента подбирается с учетом климатических особенностей местности, состава грунта и типа строения. Подготовительный этап — проведения изысканий и подготовка проекта на основании предварительно выполненных расчетов. В современном строительстве при возведении новых объектов или при реконструкции/капитальном ремонте действующих зданий часто используются грунтовые анкеры.

Это прочные опоры, посредством монтажа которых можно перенести растягивающие нагрузки на почву. Это обеспечивает большую устойчивость строения, его долговечность и безопасность при эксплуатации. Их используют при ремонте, чтобы укрепить возведенные строения, продлить их срок службы, повысить устойчивость к негативному воздействию внешних факторов.

Где можно использовать винтовые анкеры

Этот тип крепежа отличается универсальностью в использовании, так как он может использоваться на местности с разными типами грунта. Область использования крепежа расширяется. Сегодня анкеры чаще всего используются для решения следующих задач:

закладка основания для телефонных линий;

фиксация стен бетонных котлованов;

укрепление стенок действующих тоннелей или откосов;

возведение строений жилого типа.

Использовать винтовой анкер грунтовый можно в разных местностях. Это может быть скальное основание или грунт с несколькими породами или даже глиной. Но подбирать крепеж нужно на основании предварительно разработанного проекта, поэтому при подготовке к закладке фундамента обязательно проводятся изыскания. Это важный этап при строительстве как эстакад и мостов, так и высотных строений, промышленных объектов.

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