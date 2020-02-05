Преимущества ИТ аутсорсинга.

Многие современные предприятия уже успели оценить достоинства IT-аутсорсинга и успешно применяют его на практике для развития своего бизнеса. Использование услуг ИТ-аутсорсеров означает, что вы доверяете обслуживание компьютерных систем специализированным подрядчикам, которые обеспечивают техническую поддержку информационных сетей согласно запланированному графику. Такой подход позволяет снять ряд ежедневных обязанностей со штатных сотрудников и снизить затраты на неприоритетные работы компании.

Когда нужны услуги IT-аутсорсера

Благодаря регулярному и качественному сопровождению IT-инфраструктуры можно исключить вероятность остановки бизнес-процессов. При его применении исчезает зависимость от конкретного работника фирмы, а штат увеличивается без затрат времени на подбор квалифицированного специалиста.

Услуги ИТ-аутсорсеров могут потребоваться как крупным, так и мелким компаниям в таких случаях:

для стартапа при открытии бизнеса — обеспечивают стабильную работу и последующее развитие ИТ-инфраструктуры;

на стадии становления предприятия — когда требования к штатному сисадмину значительно переросли его квалификацию;

для стабильно функционирующих организаций — как дополнение существующей техподдержки.

Помощь IT-аутсорсеров будет полезна любой фирме, на балансе которой находится сетевое оборудование. Подрядчики помогут избежать поломки и сбоев компьютерной техники, что обеспечит бесперебойную работу компании.

Финансовые выгоды от IT-аутсорсинга

Главный плюс ИТ-аутсорсинга – возможность снизить стоимость обслуживания информационной инфраструктуры фирмы. При передаче полномочий сторонней организации можно четко прогнозировать и контролировать расходы на поддержку локальных сетей, обеспечивая равномерное распределение активов предприятия.

В финансовом плане услуги IT-аутсорсеров имеют следующие преимущества:

Долгосрочный договор со специалистами позволяет планировать бюджет фирмы.

Не нужно тратить средства на создание новых рабочих мест.

Нет необходимости в дополнительных расходах на отпуска сотрудников , больничные , налоги с заработной платы.

больничные налоги с заработной платы. Расчет за обслуживание производится на основании актов уже предоставленного сервиса.

Предприятие получает выгодные условия приобретения техники и ПО.

Подрядчики осуществляют контроль над расходными материалами и выполняют их оперативную доставку.

Дополнительные преимущества

Договор, который заключается с ИТ-аутсорсером, является гарантией исправного функционирования компьютерных сетей и своевременного устранения любых неполадок. Обслуживанием занимаются специалисты высокой квалификации, которые быстро реагируют на проблемы даже в критических ситуациях. Аутсорсеры предоставляют руководителю четкий план расширения информационной инфраструктуры, обеспечивают безопасность и надежность работы всего IT-оборудования.

Как показывает статистика, IT-аутсорсинг находится в активном развитии. С каждым годом к аутсорсинговым организациям обращается все больше предпринимателей. Поскольку функции сопровождения информационной инфраструктуры передаются узконаправленным специалистам, это позволяет фирме сконцентрироваться на своих профильных направлениях и значительно повышает эффективность бизнес-процессов.