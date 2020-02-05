Преимущества ИТ аутсорсинга.

Когда нужны услуги IT-аутсорсера
Благодаря регулярному и качественному сопровождению IT-инфраструктуры можно исключить вероятность остановки бизнес-процессов. При его применении исчезает зависимость от конкретного работника фирмы, а штат увеличивается без затрат времени на подбор квалифицированного специалиста.
Услуги ИТ-аутсорсеров могут потребоваться как крупным, так и мелким компаниям в таких случаях:
- для стартапа при открытии бизнеса — обеспечивают стабильную работу и последующее развитие ИТ-инфраструктуры;
- на стадии становления предприятия — когда требования к штатному сисадмину значительно переросли его квалификацию;
- для стабильно функционирующих организаций — как дополнение существующей техподдержки.
Помощь IT-аутсорсеров будет полезна любой фирме, на балансе которой находится сетевое оборудование. Подрядчики помогут избежать поломки и сбоев компьютерной техники, что обеспечит бесперебойную работу компании.
Финансовые выгоды от IT-аутсорсинга
Главный плюс ИТ-аутсорсинга – возможность снизить стоимость обслуживания информационной инфраструктуры фирмы. При передаче полномочий сторонней организации можно четко прогнозировать и контролировать расходы на поддержку локальных сетей, обеспечивая равномерное распределение активов предприятия.
В финансовом плане услуги IT-аутсорсеров имеют следующие преимущества:
- Долгосрочный договор со специалистами позволяет планировать бюджет фирмы.
- Не нужно тратить средства на создание новых рабочих мест.
- Нет необходимости в дополнительных расходах на отпуска сотрудников, больничные, налоги с заработной платы.
- Расчет за обслуживание производится на основании актов уже предоставленного сервиса.
- Предприятие получает выгодные условия приобретения техники и ПО.
- Подрядчики осуществляют контроль над расходными материалами и выполняют их оперативную доставку.
Дополнительные преимущества
Договор, который заключается с ИТ-аутсорсером, является гарантией исправного функционирования компьютерных сетей и своевременного устранения любых неполадок. Обслуживанием занимаются специалисты высокой квалификации, которые быстро реагируют на проблемы даже в критических ситуациях. Аутсорсеры предоставляют руководителю четкий план расширения информационной инфраструктуры, обеспечивают безопасность и надежность работы всего IT-оборудования.
Как показывает статистика, IT-аутсорсинг находится в активном развитии. С каждым годом к аутсорсинговым организациям обращается все больше предпринимателей. Поскольку функции сопровождения информационной инфраструктуры передаются узконаправленным специалистам, это позволяет фирме сконцентрироваться на своих профильных направлениях и значительно повышает эффективность бизнес-процессов.