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Премьеру предложили отменить бедным плату за услуги ЖКХ

Полностью компенсировать расходы на услуги ЖКХ семьям, где доход на человека находится на уровне прожиточного минимума или ниже, предлагают в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Инициатива уже направлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький считает несправедливой нынешнюю ситуацию с субсидиями на оплату ЖКУ.

По его словам, россияне получают субсидии, если доля расходов на оплату ЖКУ в семейном бюджете превышает предельно допустимую. Однако в разных субъектах такая доля отличается.

Так, в 35 регионах она составляет 22%, в семи — 15% и ниже. При этом Конституция РФ гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства.

В ОНФ предлагают компенсировать 100% расходов на услуги ЖКХ семьям, где доходы на человека не превышают прожиточный минимум. По словам Беленького, сейчас эта величина равна 12,1 тыс. рублей, а доходы на таком уровне или ниже в стране имеют около 6 млн семей.

«Эти граждане фактически не имеют свободных средств на оплату ЖКУ. Расходы на субсидии могут составить 142 млрд рублей ежегодно из бюджетов всех уровней», — отметил Беленький.

Он добавил, что льготы в России рассчитываются только на оплату 18 кв. метров на человека, даже если площадь жилья больше. ОНФ предлагает увеличить этот норматив до 25 кв. метров, что поможет большему числу россиян, пишет News.ru.

Однако по мнению опрошенных изданием экспертов, такие меры являются весьма затратными и могут оказаться неподъемными для бюджета.

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