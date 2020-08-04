Прибывший в Алтайский край эксперт ФЦК оценил реализацию нацпроекта по повышению производительности труда в «Алтайкрайэнерго»

За этот период эксперты ФЦК проанализировали продуктивность производственной деятельности персоналом «Алтайкрайэнерго», оценили его организационно-экономическую и правовую характеристики, а также изучили основные показатели финансово-хозяйственной деятельности сетевой компании. Напомним, что пилотным участком для внедрения бережливого производства выбран филиал «Новоалтайские МЭС».

С целью мониторинга реализации мероприятий данного проекта на предприятиях региона в Алтайский край прибыл руководитель управления по макрорегиону Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Иван Погуляев. По мнению эксперта, «Новоалтайские МЭС» является одним из лучших подразделений предприятия для внедрения методик.

Иван Погуляев,

руководитель управления по макрорегиону Федерального центра компетенций в сфере производительности труда:

Экспертам ФЦК и специалистам АО «СК Алтайкрайэнерго» удалось создать по-настоящему эффективную команду на предприятии. По нашему мнению, «Новоалтайские МЭС» наилучшим образом подходит для изучения и разработки уникальной методологии, так как включают в свой состав и «город» и «сельские поселения». Команда создала план мероприятий по достижению целевых показателей, начаты работы по созданию эталонного участка. Сотрудники «Алтайкрайэнерго», а в частности специалисты «Новоалтайских МЭС», вовлечены в процесс поиска потерь производительности, поступает большое количество предложений для будущих улучшений в организации работ подразделения. Стоит отметить, что энергетическая отрасль для нас не совсем стандартна, а совместная работа с «Алтайкрайэнерго» — это очень важный опыт для всего проекта, который позволит нам тиражировать наработанные практики и на другие предприятия отрасли ЖКХ. Предстоит еще очень сложный путь по внедрению наработанных мероприятий, и я уверен, что команда АО «СК Алтайкрайэнерго» этот путь успешно преодолеет.

На данном этапе реализации нацпроекта в результате совместной работы определены основные цели проекта с четко обоснованными цифровыми составляющими. К ним относятся: повышение выработки отдела транспорта электрической энергии на 35%, снижение времени протекания процесса обходов абонентов и снятия показаний с приборов учета на 25%. Также сюда вошли такие показатели, как повышение результативности обходов абонентов по снятию показаний с приборов учета, динамика увеличения которой должна показать 26%, на 45% должно снизиться количество абонентов, у которых по каким — либо причинам не были сняты показания по потреблению электрической энергии. Потери электрической энергии при этом должны снизиться на 23%.

Константин Бекетов,

ведущий специалист управления по проектам развития и стратегическому планированию АО «СК Алтайкрайэнерго», прошедший отбор внутренних тренеров для обучения специальным методикам ФЦК: