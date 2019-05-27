5 причин, почему отказывают в кредите

Понять точную причину отказов самому заемщику не всегда легко, поскольку действующее законодательство разрешает кредитным учреждениям не сообщать причины, по которым клиент не может получить денежные средства взаймы. О наиболее популярных причинах отрицательного решения по кредиту рассказывают эксперты компании «Ваш инвестор».
Она может быть испорчена самим заемщиком, когда тот не выполняет свои кредитные обязательства, то есть не соблюдает условия договора с финансовым учреждением. Такой фактор для банков может стать решающей причиной отказа.
Когда кредитной истории совсем нет, то кредитору сложно оценить, насколько добросовестен заемщик и ответственно ли он отнесется к возврату взятых денег.
Наличие действующих обязательств перед другими финансовыми организациями — это определенная нагрузка на бюджет заемщика, а значит возрастает риск невозврата денежных средств.
Этот показатель играет важную роль при принятии решения банками о выдаче кредита, поскольку условия кредитования могут стать для заемщика обременительными, и он не сможет расплатиться.
Очень часто в требованиях к заёмщику присутствует такой пункт, как минимальный стаж на последнем месте работы. Но даже если этого критерия нет, то факт официального трудоустройства заемщика — это чуть ли не базовое требование, ведь таким образом подтверждается его платежеспособность.
Что делать, если отказывают в кредите, а деньги нужны срочно?
Варианты альтернативного решения проблемы могут быть разные — занять у друзей, родственников или, например, продать какое-либо имущество. Но если взять деньги взаймы не у кого, а с имуществом расставаться не хочется, то можно обратиться в микрофинансовую организацию и взять заем под залог. Такой способ кредитования удобен тем, что получить деньги можно даже с испорченной или нулевой кредитной историей, при наличии действующих кредитов и без подтверждения доходов.
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