5 причин, почему отказывают в кредите

Крупные финансовые учреждения имеют собственную систему скоринга, которая оценивает заёмщика по различным критериям. Это не только такие базовые параметры, как возраст, семейное положение или наличие детей, но и многие другие факторы.

Понять точную причину отказов самому заемщику не всегда легко, поскольку действующее законодательство разрешает кредитным учреждениям не сообщать причины, по которым клиент не может получить денежные средства взаймы. О наиболее популярных причинах отрицательного решения по кредиту рассказывают эксперты компании «Ваш инвестор».

1. Плохая кредитная история. Она может быть испорчена самим заемщиком, когда тот не выполняет свои кредитные обязательства, то есть не соблюдает условия договора с финансовым учреждением. Такой фактор для банков может стать решающей причиной отказа.

2. Отсутствие кредитной истории. Когда кредитной истории совсем нет, то кредитору сложно оценить, насколько добросовестен заемщик и ответственно ли он отнесется к возврату взятых денег.

3. Действующие кредиты. Наличие действующих обязательств перед другими финансовыми организациями — это определенная нагрузка на бюджет заемщика, а значит возрастает риск невозврата денежных средств.

4. Низкий уровень подтвержденного дохода. Этот показатель играет важную роль при принятии решения банками о выдаче кредита, поскольку условия кредитования могут стать для заемщика обременительными, и он не сможет расплатиться.

5. Отсутствие официального места работы или маленький стаж. Очень часто в требованиях к заёмщику присутствует такой пункт, как минимальный стаж на последнем месте работы. Но даже если этого критерия нет, то факт официального трудоустройства заемщика — это чуть ли не базовое требование, ведь таким образом подтверждается его платежеспособность.

Компания «Ваш инвестор» предлагает займы под залог автомобилей. Источник: ООО МКК «Ваш инвестор».

Что делать , если отказывают в кредите , а деньги нужны срочно?

Варианты альтернативного решения проблемы могут быть разные — занять у друзей, родственников или, например, продать какое-либо имущество. Но если взять деньги взаймы не у кого, а с имуществом расставаться не хочется, то можно обратиться в микрофинансовую организацию и взять заем под залог. Такой способ кредитования удобен тем, что получить деньги можно даже с испорченной или нулевой кредитной историей, при наличии действующих кредитов и без подтверждения доходов.

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