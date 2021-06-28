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5 причин покупать в интернет-магазине «Алтайэнергосбыта»

Онлайн-шопинг с каждым днём становится всё популярнее. Если вам необходима электротехническая продукция, то есть как минимум пять причин заглянуть в интернет-магазин «Алтайэнергосбыта».

АО «Алтайэнергосбыт»
1
Широкий выбор товаров

На онлайн-платформе представлено более 15 000 наименований электротехнической продукции в наличии и под заказ.

2
Экономия времени

Интернет-магазин работает круглосуточно: в выходные, праздничные дни и даже ночью, к тому же, вам не нужно тратить время на дорогу до обычного магазина.

3
Удобство

Нет очередей и можно спокойно выбрать необходимый товар.

4
Выгодные покупки

Посетители виртуального магазина всегда первые узнают об акциях и специальных предложения.

5
Удобная доставка

Оплаченный товар доставят в удобный для вас офис «Алтайэнергосбыта».

Чтобы оформить покупку, необходимо добавить товар в корзину и заполнить небольшую форму, указав в ней адрес склада, с которого вы готовы забрать заказ, своё имя и телефон. Для завершения останется только произвести оплату банковской картой. Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина и по телефонам офисов обслуживания.

АО «Алтайэнергосбыт». ОГРН: 1062224065166. Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

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