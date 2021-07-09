3 причины посетить парк «Солнечный ветер» в июле

По многочисленным просьбам гостей парка «Солнечный ветер» акция «Любимый аттракцион» будет действовать весь июль! Путем голосования в социальных сетях и проведения опроса среди посетителей парка был определен список любимых аттракционов. Весь июль по будням «Любимый аттракцион» всего за 80 рублей!
На прошлой неделе мы с удовольствием кружили вас на карусели «Ракушки» по выгодной цене, а теперь вас ждут другие замечательные аттракционы:
- с 12 по 16 июля приглашаем на «Джунгли»
- с 19 по 23 июля кричим от радости на «Веселых горках»
- с 26 по 30 июля летаем на «Самолетах»
Успевайте прокатиться с удовольствием и выгодой!
Еще одно любимое занятие для всей семьи — конечно совместное чаепитие! Приходите в парк «Солнечный ветер» в течение недели с 12 по 18 июля, катайтесь и принимайте участие в сладком розыгрыше! Для этого достаточно пополнить свою карту гостя на любую удобную для вас сумму и прокатиться на аттракционах.
И уже 19 июля случайным образом среди всех гостей парка, пополнивших баланс карты в эти дни, будет разыграно 25 вкуснейших кондитерских наборов, которых точно хватит на всю семью! Результаты розыгрыша будут размещены в аккаунте парка в социальной сети Инстаграм @solnechnyi.veter и на кассах парка. Чтобы получить приз — победитель должен прийти в парк и предъявить карту гостя, номер которой был указан в списке 25-ти победителей.
17 июля (суббота) в 14.00 вас ждет Самое «трогательное» шоу «Что в коробке?» Это просто вау-эффект от студии «КраСОЧНО»! Трогательное — потому что все можно потрогать: необычные тактильные ощущения и море положительных эмоций. Ни одна игровая комната так не впечатлит ваших детей!
18 июля (воскресенье) в 15.00 танцевально-развлекательная программа «Тик-Ток шоу» от праздничного агентства «Креатиff». Ваши дети точно «В теме»! Усидеть на месте не сможет никто: зажигательные танцы, обаятельные ведущие и самые современные тренды — ждем вас в гости!
Ждём вас и ваших деток кататься, развлекаться и смеяться. Следите за новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter. Вместе мы проведём чудесный июль!
Парк «Солнечный ветер»
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в
Тел:
Инстаграм: @solnechnyi.veter
Режим работы:
- пн-пт: 11:00−21:00
- сб-вс и праздники: 10:00−21:00