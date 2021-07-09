3 причины посетить парк «Солнечный ветер» в июле

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Акция «Любимый аттракцион»

По многочисленным просьбам гостей парка «Солнечный ветер» акция «Любимый аттракцион» будет действовать весь июль! Путем голосования в социальных сетях и проведения опроса среди посетителей парка был определен список любимых аттракционов. Весь июль по будням «Любимый аттракцион» всего за 80 рублей!

На прошлой неделе мы с удовольствием кружили вас на карусели «Ракушки» по выгодной цене, а теперь вас ждут другие замечательные аттракционы:

с 12 по 16 июля приглашаем на «Джунгли»

с 19 по 23 июля кричим от радости на «Веселых горках»

с 26 по 30 июля летаем на «Самолетах»

Успевайте прокатиться с удовольствием и выгодой!