Остановка «дезинфекция». Почему обработка барнаульских автобусов вызывает недоверие

В условиях серьезной угрозы заражения коронавирусной инфекцией жителей Барнаула интересует вопрос — безопасно ли передвигаться на общественном транспорте в краевой столице. Altapress.ru подготовил одиннадцать важных вопросов о дезинфекции автобусов и задал их исполняющему обязанности начальника городского отдела транспорта и связи Дмитрию Арапову. Признаться, ни ответы чиновника, ни сам процесс обработки на конечной остановке «Спартак-2» в полной мере нас не успокоили.

— Как автобусы проверяют на исполнение требований Роспотребнадзора?

— Смотрим у водителей автобусов наличие дезинфицирующего средства, маски и салфеток. Записываем номер автобуса, составляем акт.

Дмитрий Арапов. Дмитрий Лямзин

— Как часто обрабатывают автобусы?

— На каждой конечной остановке, в течение трех-четырех минут. Ежедневно после смены в гараже проводится полная дезинфекция.

Остановка «Спартак-2». Дмитрий Лямзин

— Какие поверхности обрабатывают внутри и снаружи?

— Поручни и ручки на сиденьях на конечных остановках. После смены в автобусе обрабатывают пол, поручни и стекла. Снаружи — обычная мойка.

Остановка «Спартак-2». Дмитрий Лямзин

— Чем обрабатывают автобусы?

— Автобусы обрабатывают хлорсодержащими дезсредствами.

Остановка «Спартак-2». Дмитрий Лямзин

— Сколько дезинфицирующего средства требуется на один автобус в день?

— На смену выдается примерно 1,5 литра средства, которое нужно разбавлять в пропорциях с водой.

Остановка «Спартак-2». Дмитрий Лямзин

— Кто обрабатывает автобус?

— На конечных остановках — водители.

Остановка «Спартак-2». Дмитрий Лямзин

— Сколько дезинфицирующего средства требуется на все автобусы в городе в день?

— Если средство в таблетках, то порядка 11 кг. А если жидкое, то 50 литров в день.

Остановка «Спартак-2». Дмитрий Лямзин

— Как быстро выветривается средство? Не повредит ли оно пассажирам?

— Уже через три минуты.

Остановка «Спартак-2». Дмитрий Лямзин

— Водители и кондукторы обязаны носить маски и обрабатывать антисептиком ручной валидатор?

— Каждый должен сам понимать, что важно соблюдать средства личной гигиены.

Остановка «Спартак-2». Дмитрий Лямзин

— Какие маршруты проходят обработку?

— Все.

Остановка «Спартак-2». Дмитрий Лямзин

— Кто финансирует обработку автобусов?

— Все перевозчики приобретают дезсредства за свои деньги.