Остановка «дезинфекция». Почему обработка барнаульских автобусов вызывает недоверие

— Как автобусы проверяют на исполнение требований Роспотребнадзора?
— Смотрим у водителей автобусов наличие дезинфицирующего средства, маски и салфеток. Записываем номер автобуса, составляем акт.
— Как часто обрабатывают автобусы?
— На каждой конечной остановке, в течение трех-четырех минут. Ежедневно после смены в гараже проводится полная дезинфекция.
— Какие поверхности обрабатывают внутри и снаружи?
— Поручни и ручки на сиденьях на конечных остановках. После смены в автобусе обрабатывают пол, поручни и стекла. Снаружи — обычная мойка.
— Чем обрабатывают автобусы?
— Автобусы обрабатывают хлорсодержащими дезсредствами.
— Сколько дезинфицирующего средства требуется на один автобус в день?
— На смену выдается примерно 1,5 литра средства, которое нужно разбавлять в пропорциях с водой.
— Кто обрабатывает автобус?
— На конечных остановках — водители.
— Сколько дезинфицирующего средства требуется на все автобусы в городе в день?
— Если средство в таблетках, то порядка 11 кг. А если жидкое, то 50 литров в день.
— Как быстро выветривается средство? Не повредит ли оно пассажирам?
— Уже через три минуты.
— Водители и кондукторы обязаны носить маски и обрабатывать антисептиком ручной валидатор?
— Каждый должен сам понимать, что важно соблюдать средства личной гигиены.
— Какие маршруты проходят обработку?
— Все.
— Кто финансирует обработку автобусов?
— Все перевозчики приобретают дезсредства за свои деньги.