Нам есть что вам предложить:
- посуда для приготовления и сервировки
- кухонные принадлежности, товары для дома и дачи
- текстиль, предметы интерьера и многое другое
И какое же открытие без подарков?
- В честь открытия мы разыгрываем iPhone12 mini и другие классные призы!
Делайте покупки на 1000 рублей и более, регистрируйте чеки на кассе.
Ждем вас за покупками в нашем новом магазине!
Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 86в, ТЦ «Весна».
Дата открытия: 12.08.2021, в 13:00.
Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на нашем сайте posudacenter.ru