Нам есть что вам предложить: посуда для приготовления и сервировки

кухонные принадлежности , товары для дома и дачи

товары для дома и дачи текстиль , предметы интерьера и многое другое

И какое же открытие без подарков? В честь открытия мы разыгрываем iPhone12 mini и другие классные призы! Делайте покупки на 1000 рублей и более, регистрируйте чеки на кассе.

Ждем вас за покупками в нашем новом магазине!

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 86в, ТЦ «Весна».

Дата открытия: 12.08.2021, в 13:00.

Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на нашем сайте posudacenter.ru