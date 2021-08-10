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Приглашаем! 12 августа — открытие нового магазина «Посуда Центр» в ТЦ «Весна»

Архив «Посуда Центр»

Нам есть что вам предложить:

  • посуда для приготовления и сервировки
  • кухонные принадлежности, товары для дома и дачи
  • текстиль, предметы интерьера и многое другое

И какое же открытие без подарков?

  • В честь открытия мы разыгрываем iPhone12 mini и другие классные призы!

Делайте покупки на 1000 рублей и более, регистрируйте чеки на кассе.

Ждем вас за покупками в нашем новом магазине!

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 86в, ТЦ «Весна».

Дата открытия: 12.08.2021, в 13:00.

Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на нашем сайте posudacenter.ru

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