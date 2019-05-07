Выставка пищевой индустрии «InterFood Astana — 2019» состоится с 29 по 31 мая 2019 года.

Выставка пищевой индустрии «InterFood Astana – 2019» состоится с 29 по 31 мая 2019 года.

«InterFood Astana — 2019» — это 21-я казахстанская международная выставка «Продукты питания, напитки, ингредиенты, упаковка и оборудование для пищевой промышленности». Данное мероприятие на протяжении 20 лет является профессиональной площадкой для презентации продуктов питания, напитков, ингредиентов, оборудования для пищевой промышленности, HORECA и упаковки.

Как для зарубежных, так и для местных компаний участие в выставке открывает возможности для выхода на казахстанский рынок, увеличения объемов продаж и расширения географии поставок продукции.

Работа на выставке экспонентов из Алтайского края будет осуществляться в формате коллективного стенда. Организацию берет на себя центр поддержки экспорта, НО «Алтайский фонд МСП».

Для того, чтобы бесплатно участвовать в данной выставке и представить свою продукцию на международном рынке, необходимо в срок до 16 мая 2019 подать заявку в Центр поддержки экспорта: мойбизнес22.рф

Выставка пищевой индустрии «InterFood Astana — 2019» состоится с 29 по 31 мая 2019 года. СС0

Разделы выставки: Продукты питания.

Пищевые добавки и ингредиенты.

Алкогольные , безалкогольные напитки , чай , кофе.

безалкогольные напитки чай кофе. Оборудование для производства продуктов питания , напитков , упаковки.

напитков упаковки. Упаковочные технологии , тара и упаковка.

тара и упаковка. Холодильное и торговое оборудование.

Перерабатывающее оборудование для пищевой промышленности.

Оборудование для супермаркетов , кафе , баров и ресторанов.

кафе баров и ресторанов. Продукция для HORECA.

Экспоненты представляют следующие виды продукции: кондитерское, хлебопекарное, технологическое и торговое оборудование, оборудование для переработки овощей и фруктов, кондитерские изделия, молочная, масложировая и макаронная продукция, колбасные и мясные продукты, консервы, соки, джемы, варенье, специи, ингредиенты, снеки и сухофрукты, упаковочные технологии, оборудование и материалы.

География участников широка: Беларусь, Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, Тайланд, Украина и Швейцария.

Деловая атмосфера выставки способствует решению задач по закупкам продуктов питания для розничных сетей и предприятий оптовой торговли. В первый день работы выставки будет организован Ритейл Центр — B2B площадка для представителей «Сash&Сarry» компаний, торговых и дистрибьюторских сетей. Во второй день запланировано проведение Форума по упаковке при поддержке Ассоциации упаковщиков Казахстана.

В рамках выставки также состоится профессиональный конкурс-дегустация продуктов питания и напитков «Традиции качества». В прошлом году в конкурсе участвовали 16 компаний, которые представили 43 вида продуктов питания и напитков. Компаниям, образцы продукции которых завоевали высшую оценку, вручаются почётный диплом и золотая медаль.

Задать все интересующие вопросы можно по телефону 8−800−222−8322

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