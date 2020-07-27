Приглашаем к участию в выставке «МИР ДЕТСТВА-2020»

- Даты проведения: 22 — 25 сентября 2020 года.
- Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
Выставка проводится с 1994 года. По мнению подавляющего большинства российских и зарубежных экспонентов, это самая популярная площадка для презентации новинок и результативного делового общения в детской индустрии.
На выставке будет представлено все многообразие товаров для детей: игры и игрушки, детская мебель и спортивный инвентарь, товары для организации праздников, лицензионная детская продукция и многое другое.
В 2019 году в выставке приняли участие 734 национальных и иностранных экспонентов. Участники выставки имели возможность лично встретиться и продемонстрировать свою продукцию 23070 посетителям.
Участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2020» позволит Вам:
- установить новые и поддержать имеющиеся деловые контакты,
- узнать о новинках на рынке, последних мировых и отечественных тенденциях,
- увеличить объемы продаж,
- расширить географию сбыта вашей продукции.
Только на выставке «МИР ДЕТСТВА-2020» Ваша компания сможет представить свою продукцию широкой аудитории закупщиков из оптовых компаний и розничных сетей, заинтересованных в новых поставщиках и расширении собственного ассортимента.
Тематика выставки:
Центр берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.
Количество участников ограничено. Регистрация открыта на мойбизнес22.рф