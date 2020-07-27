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Приглашаем к участию в выставке «МИР ДЕТСТВА-2020»
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Приглашаем к участию в выставке «МИР ДЕТСТВА-2020»

Центр Мой бизнес формирует делегацию для участия в 26-ой международной выставке «МИР ДЕТСТВА-2020».

«МИР ДЕТСТВА-2020»
«МИР ДЕТСТВА-2020»
СС0
  • Даты проведения: 22 — 25 сентября 2020 года.
  • Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр».

Выставка проводится с 1994 года. По мнению подавляющего большинства российских и зарубежных экспонентов, это самая популярная площадка для презентации новинок и результативного делового общения в детской индустрии.

На выставке будет представлено все многообразие товаров для детей: игры и игрушки, детская мебель и спортивный инвентарь, товары для организации праздников, лицензионная детская продукция и многое другое.

В 2019 году в выставке приняли участие 734 национальных и иностранных экспонентов. Участники выставки имели возможность лично встретиться и продемонстрировать свою продукцию 23070 посетителям.

Участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2020» позволит Вам:

  • установить новые и поддержать имеющиеся деловые контакты,
  • узнать о новинках на рынке, последних мировых и отечественных тенденциях,
  • увеличить объемы продаж,
  • расширить географию сбыта вашей продукции.

Только на выставке «МИР ДЕТСТВА-2020» Ваша компания сможет представить свою продукцию широкой аудитории закупщиков из оптовых компаний и розничных сетей, заинтересованных в новых поставщиках и расширении собственного ассортимента.

Тематика выставки:

Игры, игрушки, хобби
Игры, игрушки, хобби
Творчество и дизайн, канцелярские товары
Творчество и дизайн, канцелярские товары

Лицензионная детская продукция
Лицензионная детская продукция
Дополнительное образование детей
Дополнительное образование детей

Детская мебель, мебель и оборудование для дошкольных учреждений
Детская мебель, мебель и оборудование для дошкольных учреждений

Центр берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.

Количество участников ограничено. Регистрация открыта на мойбизнес22.рф

НО «Алтайский фонд МСП»
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