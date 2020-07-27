Приглашаем к участию в выставке «МИР ДЕТСТВА-2020»

Центр Мой бизнес формирует делегацию для участия в 26-ой международной выставке «МИР ДЕТСТВА-2020».

Даты проведения: 22 — 25 сентября 2020 года.

22 — 25 сентября 2020 года. Место проведения: Москва , ЦВК «Экспоцентр».

Выставка проводится с 1994 года. По мнению подавляющего большинства российских и зарубежных экспонентов, это самая популярная площадка для презентации новинок и результативного делового общения в детской индустрии.

На выставке будет представлено все многообразие товаров для детей: игры и игрушки, детская мебель и спортивный инвентарь, товары для организации праздников, лицензионная детская продукция и многое другое.

В 2019 году в выставке приняли участие 734 национальных и иностранных экспонентов. Участники выставки имели возможность лично встретиться и продемонстрировать свою продукцию 23070 посетителям.

Участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2020» позволит Вам:

установить новые и поддержать имеющиеся деловые контакты,

узнать о новинках на рынке , последних мировых и отечественных тенденциях,

последних мировых и отечественных тенденциях, увеличить объемы продаж,

расширить географию сбыта вашей продукции.

Только на выставке «МИР ДЕТСТВА-2020» Ваша компания сможет представить свою продукцию широкой аудитории закупщиков из оптовых компаний и розничных сетей, заинтересованных в новых поставщиках и расширении собственного ассортимента.

Тематика выставки:

Игры , игрушки , хобби

Творчество и дизайн , канцелярские товары

Лицензионная детская продукция

Дополнительное образование детей

Детская мебель , мебель и оборудование для дошкольных учреждений

Центр берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.

Количество участников ограничено. Регистрация открыта на мойбизнес22.рф