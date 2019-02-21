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Приглашаем на бизнес-завтрак «Внедрение системы электронного документооборота на практике»

Компания «Финансовые технологии» приглашает директоров и собственников предприятий на бизнес-завтрак «Внедрение системы электронного документооборота на практике», который состоится 28 февраля в г. Барнаул с 9.30 до 11.00.

Бизнес-завтрак.
Бизнес-завтрак.
Архив компании "Финансовые технологии"

Мы обсудим вопросы, связанные с автоматизацией документооборота и бизнес-процессов компании:

  • Перспективы развития системы электронного документооборота (СЭД)
  • Технология выполнения проектов по внедрению СЭД: какие нюансы нужно учесть?
  • Как выбрать продукт для автоматизации системы документооборота и бизнес-процессов?

Вы узнаете, как правильно организовать и запустить в работу СЭД, которая даст ощутимый эффект компании.

Бизнес-завтрак.
Бизнес-завтрак.
Архив компании «Финансовые технологии»

Почему нужно посетить бизнес-завтрак:

  • интересная аудитория
  • только полезные решения, без теории
  • открытая дискуссия
  • активный нетворкинг
  • приятная атмосфера
  • вкусный завтрак

Для кого: Собственникам, ТОП-менеджменту компаний, Руководителям ключевых подразделений.

Чтобы принять участие в бизнес-завтраке, зарегистрируйтесь по телефону 8 (383) 363-60-50 или по электронной почте Podkur.M@fintechn.ru.

Торопитесь, количество мест ограничено! Участие бесплатное для целевой аудитории!

(16+)

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