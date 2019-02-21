Приглашаем на бизнес-завтрак «Внедрение системы электронного документооборота на практике»

Компания «Финансовые технологии» приглашает директоров и собственников предприятий на бизнес-завтрак «Внедрение системы электронного документооборота на практике» , который состоится 28 февраля в г. Барнаул с 9.30 до 11.00 .

Мы обсудим вопросы, связанные с автоматизацией документооборота и бизнес-процессов компании:

Перспективы развития системы электронного документооборота ( СЭД)

СЭД) Технология выполнения проектов по внедрению СЭД: какие нюансы нужно учесть?

Как выбрать продукт для автоматизации системы документооборота и бизнес-процессов?

Вы узнаете, как правильно организовать и запустить в работу СЭД, которая даст ощутимый эффект компании.

Бизнес-завтрак. Архив компании «Финансовые технологии»

Почему нужно посетить бизнес-завтрак:

интересная аудитория

только полезные решения , без теории

без теории открытая дискуссия

активный нетворкинг

приятная атмосфера

вкусный завтрак

Для кого: Собственникам, ТОП-менеджменту компаний, Руководителям ключевых подразделений.

Чтобы принять участие в бизнес-завтраке, зарегистрируйтесь по телефону 8 (383) 363-60-50 или по электронной почте Podkur.M@fintechn.ru.

Торопитесь, количество мест ограничено! Участие бесплатное для целевой аудитории!

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