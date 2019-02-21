Приглашаем на бизнес-завтрак «Внедрение системы электронного документооборота на практике»

Мы обсудим вопросы, связанные с автоматизацией документооборота и бизнес-процессов компании:
- Перспективы развития системы электронного документооборота (СЭД)
- Технология выполнения проектов по внедрению СЭД: какие нюансы нужно учесть?
- Как выбрать продукт для автоматизации системы документооборота и бизнес-процессов?
Вы узнаете, как правильно организовать и запустить в работу СЭД, которая даст ощутимый эффект компании.
Почему нужно посетить бизнес-завтрак:
- интересная аудитория
- только полезные решения, без теории
- открытая дискуссия
- активный нетворкинг
- приятная атмосфера
- вкусный завтрак
Для кого: Собственникам, ТОП-менеджменту компаний, Руководителям ключевых подразделений.
Чтобы принять участие в бизнес-завтраке, зарегистрируйтесь по телефону 8 (383) 363-60-50 или по электронной почте Podkur.M@fintechn.ru.
Торопитесь, количество мест ограничено! Участие бесплатное для целевой аудитории!
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