Приглашаем предпринимателей края к участию в бизнес-миссии в Республику Армения

- участие в V юбилейном бизнес-форуме «Евразийский Экономический Союз» (г. Цахкадзор);
- биржа деловых контактов с представителями предприятий и организаций Республики Армения;
- участие в проекте «Экспортируй в Армению»
- поиск потенциальных деловых партнеров и организация с ними переговоров;
- участие в программе V юбилейного бизнес-форума «Евразийский Экономический Союз»;
- сопровождение дальнейшей работы с партнерами из Армении по заключению экспортного контракта.
Центр поддержки экспорта компенсирует затраты по поиску потенциальных партнеров в Армении для участников миссии — экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края.
Перелет до г. Ереван и обратно, проживание в гостинице и питание участники оплачивают самостоятельно.
Для участия в бизнес-миссии просим обращаться в Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства», контактное лицо — Москвитина Римма Станиславовна, тел.