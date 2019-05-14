Приглашаем предпринимателей края к участию в бизнес-миссии в Республику Армения

Центр поддержки экспорта, НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства в целях расширения торгово-экономического сотрудничества между предпринимателями Алтайского края и Республики Армения организует бизнес-миссию представителей алтайских предприятий в г. Ереван и г. Цахкадзор с 31 мая — 4 июня 2019 г.

В программе бизнес-миссии: участие в V юбилейном бизнес-форуме «Евразийский Экономический Союз» ( г. Цахкадзор);

г. Цахкадзор); биржа деловых контактов с представителями предприятий и организаций Республики Армения;

участие в проекте «Экспортируй в Армению»

В рамках миссии для каждого участника будет обеспечено: поиск потенциальных деловых партнеров и организация с ними переговоров;

участие в программе V юбилейного бизнес-форума «Евразийский Экономический Союз»;

сопровождение дальнейшей работы с партнерами из Армении по заключению экспортного контракта.

Центр поддержки экспорта компенсирует затраты по поиску потенциальных партнеров в Армении для участников миссии — экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края.

Перелет до г. Ереван и обратно, проживание в гостинице и питание участники оплачивают самостоятельно.

Армения. Источник: НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»