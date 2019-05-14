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Приглашаем предпринимателей края к участию в бизнес-миссии в Республику Армения

Центр поддержки экспорта, НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства в целях расширения торгово-экономического сотрудничества между предпринимателями Алтайского края и Республики Армения организует бизнес-миссию представителей алтайских предприятий в г. Ереван и г. Цахкадзор с 31 мая — 4 июня 2019 г.

Армения.
Армения.
СС0
В программе бизнес-миссии:
  • участие в V юбилейном бизнес-форуме «Евразийский Экономический Союз» (г. Цахкадзор);
  • биржа деловых контактов с представителями предприятий и организаций Республики Армения;
  • участие в проекте «Экспортируй в Армению»
В рамках миссии для каждого участника будет обеспечено:
  • поиск потенциальных деловых партнеров и организация с ними переговоров;
  • участие в программе V юбилейного бизнес-форума «Евразийский Экономический Союз»;
  • сопровождение дальнейшей работы с партнерами из Армении по заключению экспортного контракта.

Центр поддержки экспорта компенсирует затраты по поиску потенциальных партнеров в Армении для участников миссии — экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края.

Перелет до г. Ереван и обратно, проживание в гостинице и питание участники оплачивают самостоятельно.

Армения.
Армения.
Источник: НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»

Для участия в бизнес-миссии просим обращаться в Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства», контактное лицо — Москвитина Римма Станиславовна, тел. +7 (3852) 22-92-62.

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