Выставка проводится с 04 по 07 сентября 2019 года. Место проведения — Istanbul Tüyap Fair Convention and Congress Center, Турция, г. Стамбул.
- Напитки любого содержания
- Детское питание
- Консервы
- Кондитерские изделия
- Соусы и заправки
- Сушеные фрукты и орехи
- Мучные пищевые продукты и макаронные изделия
- Пищевые добавки
- Продуктовые ингредиенты
- Свежие продукты
- Замороженная еда
- Морепродукты
- Зерно и специи
- Джемы, мед, патока и халва
- Мясные продукты
- Молоко и молочные продукты
- Природные и органические продукты питания
- Растительные масла и оливки
Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда, дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.
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