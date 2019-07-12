Уникальная возможность предоставляется компаниям нашего региона — принять участие на безвозмездной основе в крупнейшей выставке продуктов питания и напитков «WorldFood Istanbul» в Турции. Ежегодно мероприятие привлекает более 360 отечественных и международных производителей продуктов питания, которые сходятся в Стамбуле в сети, ведут переговоры и заключают бизнес с покупателями пищевой промышленности Турции.