Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июля 23°C
41

Приглашаем принять участие в выставке «WorldFood Istanbul — 2019»

Уникальная возможность предоставляется компаниям нашего региона — принять участие на безвозмездной основе в крупнейшей выставке продуктов питания и напитков «WorldFood Istanbul» в Турции. Ежегодно мероприятие привлекает более 360 отечественных и международных производителей продуктов питания, которые сходятся в Стамбуле в сети, ведут переговоры и заключают бизнес с покупателями пищевой промышленности Турции.

Турция, г. Стамбул.
Турция, г. Стамбул.
СС0.

Выставка проводится с 04 по 07 сентября 2019 года. Место проведения — Istanbul Tüyap Fair Convention and Congress Center, Турция, г. Стамбул.

Разделы выставки:
  • Напитки любого содержания
  • Детское питание
  • Консервы
  • Кондитерские изделия
  • Соусы и заправки
  • Сушеные фрукты и орехи
  • Мучные пищевые продукты и макаронные изделия
  • Пищевые добавки
  • Продуктовые ингредиенты
  • Свежие продукты
  • Замороженная еда
  • Морепродукты
  • Зерно и специи
  • Джемы, мед, патока и халва
  • Мясные продукты
  • Молоко и молочные продукты
  • Природные и органические продукты питания
  • Растительные масла и оливки

Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда, дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.

Регистрация отрыта на мойбизнес22.рф

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость