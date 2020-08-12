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Приглашаем в мир современной архитектуры Северной Европы

Жилой квартал «Норд» расположился в западной части Барнаула, недалеко от ТРЦ «Арена». Это развивающийся район между улицами Солнечная поляна, Взлетной и Павловским трактом.

Комплекс отличается нордическим характером. Он спроектирован в архитектуре Северной Европы. Об этом говорят внешняя отделка, планировка квартир, входные подъездные группы, цветовые решения и т. д.

Жилой квартал &quot;Норд&quot;
Жилой квартал «Норд»
Фото представлено ООО «Профресурс»
Жилой квартал &quot;Норд&quot;
Жилой квартал «Норд»
Фото представлено ООО «Профресурс»

Его главная черта — естественные природные оттенки фасадов (белый и лаконично серый). Несмотря на сдержанность тонов, высотки визуально выделяются из архитектурного фона Барнаула и притягивают взгляд. Возможно, секрет кроется еще в красных акцентах на фасадах. Они дополняют и без того безупречный облик комплекса. А отделка по технологии «мокрый фасад» не только придает домам необычный вид, но и делает их по-сибирски теплыми.

Норд — это современный жилой квартал, состоящий из 16 высоток.

В них разместилось около 2700 эргономичных квартир разных планировок — от студий до полноценных 4-комнатных. Площадь варьируется от 25 до 94 кв. м.

Павловский тракт, 307, корпус 1
Павловский тракт, 307, корпус 1
Фото представлено ООО «Профресурс»
Павловский тракт, 307 корпус 2
Павловский тракт, 307 корпус 2
Фото представлено ООО «Профресурс»

Не секрет, что материалы, из которых построены дома, имеют также немаловажное значение. Учитывая разные предпочтения потенциальных покупателей, а также их финансовые возможности, для возведения домов в нашем квартале используются разные строительные материалы и техники:

  • панель,
  • кирпич,
  • монолит.
Проезд Северо-Власихинский, 122, корпус 1
Проезд Северо-Власихинский, 122, корпус 1
Фото представлено ООО «Профресурс»
Проезд Северо-Власихинский,122 , корпус 5
Проезд Северо-Власихинский, 122, корпус 5
Фото представлено ООО «Профресурс»

В кирпичных высотках спроектированы уникальные квартиры в стиле лофт.

Жилой квартал обладает всем необходимым для комфортной и полноценной жизни:

  • удобная инфраструктура, парковочные места в границах квартала. Запланировано строительство детского сада, школы, поликлиники;
  • тщательно спланированное, эргономичное внутреннее пространство квартир с нестандартной планировкой европейского типа;
  • зоны отдыха для взрослых и детей ;
  • рекреационная зона: две крестообразно расположенные аллеи, аналогов которым нет в городе. Они станут замечательным местом для прогулок;
  • просторный двор у каждого дома, детские площадки с зонированием для разного возраста.
Новый жилой квартал &quot;Норд&quot;
Новый жилой квартал «Норд»
Фото представлено ООО «Профресурс»

Для клиентов предусмотрены разные способы оплаты, в том числе ипотека и наличный расчет через систему эскроу (гарантирует полную безопасность ваших вложений).

Мы всегда идем навстречу своим клиентам и индивидуально подходим к каждому: предлагаем гибкие и выгодные условия рассрочки и программы трейд-ин — обмен старой квартиры на квартиру в новостройке на выгодных условиях.

Аккредитованные банки: Сбербанк России ПАО, Банк Левобережный ПАО, Банк ВТБ. ПАО, ТрансКапиталБанк ПАО, ПАО ФК Открытие, Юникредит банк АО, Совкомбанк ПАО, АО Банк ГПБ Западно-Сибирский, Россельхозбанк АО.

Застройщик ООО «Профресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Телефон для справок: 50−64−64.

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