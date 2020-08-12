Приглашаем в мир современной архитектуры Северной Европы

Комплекс отличается нордическим характером. Он спроектирован в архитектуре Северной Европы. Об этом говорят внешняя отделка, планировка квартир, входные подъездные группы, цветовые решения и т. д.
Его главная черта — естественные природные оттенки фасадов (белый и лаконично серый). Несмотря на сдержанность тонов, высотки визуально выделяются из архитектурного фона Барнаула и притягивают взгляд. Возможно, секрет кроется еще в красных акцентах на фасадах. Они дополняют и без того безупречный облик комплекса. А отделка по технологии «мокрый фасад» не только придает домам необычный вид, но и делает их по-сибирски теплыми.
Норд — это современный жилой квартал, состоящий из 16 высоток.
В них разместилось около 2700 эргономичных квартир разных планировок — от студий до полноценных 4-комнатных. Площадь варьируется от 25 до 94 кв. м.
Не секрет, что материалы, из которых построены дома, имеют также немаловажное значение. Учитывая разные предпочтения потенциальных покупателей, а также их финансовые возможности, для возведения домов в нашем квартале используются разные строительные материалы и техники:
- панель,
- кирпич,
- монолит.
В кирпичных высотках спроектированы уникальные квартиры в стиле лофт.
Жилой квартал обладает всем необходимым для комфортной и полноценной жизни:
- удобная инфраструктура, парковочные места в границах квартала. Запланировано строительство детского сада, школы, поликлиники;
- тщательно спланированное, эргономичное внутреннее пространство квартир с нестандартной планировкой европейского типа;
- зоны отдыха для взрослых и детей ;
- рекреационная зона: две крестообразно расположенные аллеи, аналогов которым нет в городе. Они станут замечательным местом для прогулок;
- просторный двор у каждого дома, детские площадки с зонированием для разного возраста.
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