Приглашаем в мир современной архитектуры Северной Европы

Жилой квартал « Норд » расположился в западной части Барнаула, недалеко от ТРЦ «Арена». Это развивающийся район между улицами Солнечная поляна, Взлетной и Павловским трактом.

Комплекс отличается нордическим характером. Он спроектирован в архитектуре Северной Европы. Об этом говорят внешняя отделка, планировка квартир, входные подъездные группы, цветовые решения и т. д.

Жилой квартал «Норд» Фото представлено ООО «Профресурс» Жилой квартал «Норд» Фото представлено ООО «Профресурс»

Его главная черта — естественные природные оттенки фасадов (белый и лаконично серый). Несмотря на сдержанность тонов, высотки визуально выделяются из архитектурного фона Барнаула и притягивают взгляд. Возможно, секрет кроется еще в красных акцентах на фасадах. Они дополняют и без того безупречный облик комплекса. А отделка по технологии «мокрый фасад» не только придает домам необычный вид, но и делает их по-сибирски теплыми.

Норд — это современный жилой квартал, состоящий из 16 высоток.

В них разместилось около 2700 эргономичных квартир разных планировок — от студий до полноценных 4-комнатных. Площадь варьируется от 25 до 94 кв. м.

Павловский тракт , 307 , корпус 1 Фото представлено ООО «Профресурс» Павловский тракт , 307 корпус 2 Фото представлено ООО «Профресурс»

Не секрет, что материалы, из которых построены дома, имеют также немаловажное значение. Учитывая разные предпочтения потенциальных покупателей, а также их финансовые возможности, для возведения домов в нашем квартале используются разные строительные материалы и техники:

панель,

кирпич,

монолит.

Проезд Северо-Власихинский , 122 , корпус 1 Фото представлено ООО «Профресурс» Проезд Северо-Власихинский , 122 , корпус 5 Фото представлено ООО «Профресурс»

В кирпичных высотках спроектированы уникальные квартиры в стиле лофт.

Жилой квартал обладает всем необходимым для комфортной и полноценной жизни:

удобная инфраструктура , парковочные места в границах квартала. Запланировано строительство детского сада , школы , поликлиники;

парковочные места в границах квартала. Запланировано строительство детского сада школы поликлиники; тщательно спланированное , эргономичное внутреннее пространство квартир с нестандартной планировкой европейского типа;

эргономичное внутреннее пространство квартир с нестандартной планировкой европейского типа; зоны отдыха для взрослых и детей ;

рекреационная зона: две крестообразно расположенные аллеи , аналогов которым нет в городе. Они станут замечательным местом для прогулок;

аналогов которым нет в городе. Они станут замечательным местом для прогулок; просторный двор у каждого дома , детские площадки с зонированием для разного возраста.

Новый жилой квартал «Норд» Фото представлено ООО «Профресурс»

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