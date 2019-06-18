Приглашаем Вас на выставку живых тропических бабочек!

Выставка является действительно «живой»: бабочки летают вокруг посетителей, их можно фотографировать, снимать на видео. Кстати, посетители могут не только полюбоваться бабочками в свободном полете, но и стать свидетелями их появления на свет.
Спешите подарить себе и близким радость от общения с самым красивым и хрупким микромиром бабочек. На выставке также представлены улитки Ахатины, тараканы кубинские и мадагаскарские.
- Взрослый — 150 руб.
- Детский с 3-х лет, школьники — 120 руб.
- Группа учащихся (от 10 чел.) -100 руб.
- Дети до 3-х лет — бесплатно.
- Фото и видео съемка — бесплатно.
Режим работы выставки:
ВТ-ВС — рабочие дни.
Понедельник — выходной.
С 10.00 до 18.00 (касса до 17:30).
Выставка работает до 14.04 включительно.
Информация по телефону: (3852) 63−64−91