Приглашаем всех! В компании «АЛЬКОН» открылся Шоу-рум

Мы открываем новую страницу в истории « АЛЬКОН » и приглашаем всех посетить новый Шоу-рум по адресу: Барнаул, пр-т Комсомольский, 87 .

Show-room если перевести с английского — это «зал для демонстраций» или «кабинет показов» Для нас это современное арт-пространство, объединяющее профессионалов области архитектуры и дизайна интерьеров.

Представленные новинки «АЛЬКОН» изменят ваше представление о выборе и заказе окон. В новой локации представлены последние новинки оконной отрасли, вся линейка профильных систем наших премиум партнеров, VЕКА, SIEGENIA и АЛЮТЕХ.

В шоу-руме установлены следующие полноразмерные образцы: пластиковые окна, витражи, балконы, входные и межкомнатные двери, порталы, а также натяжные потолки и не только. В добавок образцы подоконников, оконных ручек и прочих аксессуаров для окон.

Ждём вас Шоу-руме АЛЬКОН!