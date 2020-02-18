Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -6°C
307

Приглашаем всех! В компании «АЛЬКОН» открылся Шоу-рум

Мы открываем новую страницу в истории «АЛЬКОН» и приглашаем всех посетить новый Шоу-рум по адресу: Барнаул, пр-т Комсомольский, 87.

Шоу-рум.
Шоу-рум.
Фото компании «АЛЬКОН».

Show-room если перевести с английского — это «зал для демонстраций» или «кабинет показов» Для нас это современное арт-пространство, объединяющее профессионалов области архитектуры и дизайна интерьеров.

Представленные новинки «АЛЬКОН» изменят ваше представление о выборе и заказе окон. В новой локации представлены последние новинки оконной отрасли, вся линейка профильных систем наших премиум партнеров, VЕКА, SIEGENIA и АЛЮТЕХ.

В шоу-руме установлены следующие полноразмерные образцы: пластиковые окна, витражи, балконы, входные и межкомнатные двери, порталы, а также натяжные потолки и не только. В добавок образцы подоконников, оконных ручек и прочих аксессуаров для окон.

Ждём вас Шоу-руме АЛЬКОН!


  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость