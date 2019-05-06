Пригород Барнаула наводнили коттеджи-новостройки с дефектом

Десять дорогостоящих коттеджей в пригороде Барнаула не прошли тест на качество постройки. Главная претензия — фундамент и стены покрыты трещинами, которые в дальнейшем доставят массу неприятностей. С проблемой познакомился коммерческий директор « ЖБИ Сибири » Михаил Лисовой, которого как специалиста пригласили оценить коттеджи перед покупкой. Своими наблюдениями он поделился с altapress.ru.

Что хотели купить?

Потенциальные покупатели загородной недвижимости искали коттедж в состоянии «под отделку». Изучали предложение в пригороде Барнаула в районе села Фирсово. Ценовой диапазон — 7−12 млн рублей, то есть заметно дороже, чем в среднем по рынку.

Михаил Лисовой,

коммерческий директор «ЖБИ Сибири»:

Сейчас архитекторы часто сочетают разные фактуры, например дерево и камень, что сразу очаровывает. Но покупая дом, стоит оценивать его качество, а не красоту. К сожалению из всего предложенного мы не смогли найти безупречный вариант. Самая большая беда — фундамент и цоколь коттеджей уже покрыты трещинами, хотя постройки совсем новые. Любой, кто знаком с особенностями бетона понимает, что это проблема № 1. При многоэтажном строительстве, например, застройщик просто разбивает такую стену и отливает ее заново, потому что цена небрежности слишком высока.

Фундамент. Источник: ООО «Железобетонные изделия Сибири»

Почему трескается фундамент?

Проблема может возникнуть по ряду причин. Например, в конструкции использовано недостаточно арматуры. Но чаще всего фундамент трескается, потому что его строят из некачественного бетона, который просто не выдерживает местного климата.

Михаил Лисовой,

коммерческий директор «ЖБИ Сибири»:

Мы живем в условиях колоссального перепада температур. Летом +40 градусов, зимой -40, а иногда -50 градусов. Поэтому грунт то расширяется, то сужается и давит на фундамент. Он трескается, если использованный бетон некачественный или неподходящей марки. В трещины попадает влага. Застывая, она разрывает стену, от чего трещины становятся еще больше. Даже если их покрыть изолирующим составом — не поможет. Его разорвет и трещины будут ползти, потому что грунт всегда подвижен. Сэкономишь один раз, а потом всю жизнь будешь работать строителем: подмазывать, достраивать, ремонтировать. Естественно, что за все придется платить. А по-другому никак, ведь никто не хочет мерзнуть зимой, постоянно бояться короткого замыкания электроповодки от подмокания, любоваться отсыревшими углами и бороться с грибком.

Фундамент. Источник: ООО «Железобетонные изделия Сибири»

При этом, говорит строитель, нарваться на некачественный бетон очень просто. Где гарантия того, что рабочие на площадке приготовят смесь нужных пропорций? Или привезенный с завода будет соответствовать ГОСТу? «Ведь не будешь же отвозить в лабораторию каждую партию. А на вид хороший состав от плохого почти не отличить», — подчеркивает Лисовой. Остается искать проверенный завод, который не экономит на составляющих материала и педантично соблюдает технологию.

Какой бетон нужен для фундамента дома?

Для фундамента коттеджа используют бетон марки М150 или М200. Причем строитель должен быть уверен, что полученный с завода состав соответствует заявленным характеристикам.

Столкнуться с подделкой можно, потому что всегда есть возможность сэкономить на отдельных составляющих или на всех сразу. Дешевле же, например, купить боровой песок в Барнауле, а не везти из карьеров Катуни. Или заплатить рабочим, чтобы они в бетономешалке сами готовили смесь. Но в этом случае, говорит Лисовой, спрогнозировать результат невозможно.

Чтобы поддерживать стабильно высокое качество бетона, «ЖБИ Сибири» оборудовал лабораторию для теста материалов и купил высокоточное немецкое оборудование. И покупателю небольшой партии для коттеджа, и крупному застройщику на многоэтажку отгружается один и тот же продукт. Мы ручаемся за него, — поясняет специалист.

Рецепт качественного бетона для фундамента

Кубовидный щебень из бийского или новосибирского карьера.

Специально подготовленный речной песок , желательно из карьеров около реки Катунь под Бийском. Следует исключить суглинки и мусор — палки , бутылки , полиэтилен.

желательно из карьеров около реки Катунь под Бийском. Следует исключить суглинки и мусор — палки бутылки полиэтилен. Высокого качества цемент.

Корректные пропорции использованных составляющих.

В отличие от многоэтажного строительства, за ходом которого следят профессионалы и надзорные органы, частное контролирует только сам заказчик. Чтобы построить дом мечты, стоит обратиться к профессионалам. Они подскажут, как экономить без вреда для результата.