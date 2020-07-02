Пригородные поселки Барнаула благоустроят по программе поддержки местных инициатив

Шесть проектов благоустройства реализуют в пригородных поселках Барнаула по программе поддержки местных инициатив в текущем году. В реальность данные начинания, инициаторами которых стали сами местные жители, воплотят к концу лета.

Как уточняют в городской администрации, краевая столица уже четвертый год участвует в краевом проекте поддержки местных инициатив и за это время участниками проекта стали 12 пригородных поселков.

Непосредственно в 2020 году конкурсный отбор прошли проекты жителей поселков Березовка, Лесной, Научный Городок, Центральный, Борзовая и Казенная Заимки.

Что важно, проекты выбирали сами жители пригорода.

После того как заявки прошли конкурсный отбор, инициативные группы организовали сбор средств, чтобы обеспечить долю софинансирования жителей. Это обязательное условие для участия в программе поддержки местных инициатив.

В итоге из восьми миллионов рублей, выделенных на проекты, один внесли жители.

В начале июля состоятся необходимые аукционы, на которых будут определены исполнители работ. Завершить все проекты в пригородных поселках подрядчики должны до 1 сентября.

По словам главы Научногородокской администрации Елены Широких, Ленинский район, в состав которого входит Научный город, принимает участие в проекте с самого начала.

«За три года вместе с жителями мы реализовали шесть проектов. В этом году запланировано еще три. Уже со второго конкурсного отбора поняли, что наибольшее удовлетворение приносят инфраструктурные проекты — ремонты дорог, линий наружного освещения. Стараемся каждый год заявляться на конкурс хотя бы с одним таким проектом», — отметила она.

В горадминистрации подчеркивают, что в Алтайском крае с 1 июля объявлен новый конкурсный отбор по проекту поддержки местных инициатив. Заявки будут приниматься до 1 декабря 2020 года на сайте проекта алтайпредлагай.рф.

Участникам конкурсного отбора в 2021 году предоставляются дополнительные возможности:

допускается участие в проекте поселков городского типа районного значения ( поссоветы);

поссоветы); сельские населенные пункты , поселки городского типа районного значения ( поссоветы), являющиеся административными центрами муниципальных районов , могут подать на конкурсный отбор две заявки;

поселки городского типа районного значения поссоветы), являющиеся административными центрами муниципальных районов могут подать на конкурсный отбор две заявки; заявки по проектам , требующим проведение проверки достоверности определения сметной стоимости , после 1 октября 2020 года будут приниматься только при наличии положительного заключения.

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки процедуры участия в конкурсном отборе (проведение собраний, опрос граждан и т.д.) должны выполняться муниципальными образованиями с соблюдением всех необходимых мер в соответствии с действующим законодательством.

Основными условиями участия в проекте являются долевое участие муниципального образования — не менее 10% от общей стоимости проекта и долевое участие населения — не менее 5% от общей стоимости проекта. Максимальный размер субсидии на реализацию одного проекта не превышает 1 миллиона рублей.

Более подробная информация о правилах, формах документов для участников конкурсного отбора, критериях оценки проектов, лучших практиках и других материалах по проекту размещена на сайте алтайпредлагай.рф.

По вопросам оформления заявок обращаться по электронной почте init@fin22.ru или по телефону (3852) 29−83−50.