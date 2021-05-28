Приходите на площадку «Весна Лэнд» совершенно бесплатно

Что для этого нужно? Купите до 1 июня включительно любой подарок детям из малообеспечнных семей и детских домов. Разместите фото с подарком на своей страничке Instagram Отметьте аккаунт ТРЦ «Весна» ( @vesnamall).

Кроме того, 1 июня с 17:00 до 19:00 всех детей всех в «Весна Лэнд» ждет веселая анимационная программа и сладости! Участвуйте в акции и подарите ребятишкам праздник!

*Зеленые коробки для сбора подарков расположены возле магазинов сети «Пятерочка», на втором этаже возле фотозоны и в цоколе возле банкоматов.

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