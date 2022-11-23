23 ноября
﻿
Потребитель

«Прихожу к дяде Бахраму»: 5 заведений в центре Барнаула с вкусной (по мнению студентов) шаурмой

Центр Барнаула всегда полон студентов, которые грызут не только гранит науки, но и шаурму. Чтобы силы были. Altapress.ru изучил отзывы в Сети и выяснил, где, по мнению молодежи, крутят вкусные и доступные «шули».

Шаурма.
Шаурма.
unsplash.com

«Гурман»

Ул. Крупской, 107а.
Стоимость шаурмы — 210 рублей.

Алина,
студентка:

Впервые зашла в это заведение летом и заказала две шаурмы разных видов. Все приготовили за десять минут. На вкус у них все супер: свежие овощи, филе без хрящей, отличный соус. Персонал состоит из молодых парней. Молодцы, хорошо обслуживают и прилежно одеты.

Дмитрий,
студент:

Заведение маленькое и очереди нет. Есть предзаказ, да и цены тоже норм.

Шаурма.
Шаурма.
unsplash.com

«Арабия»

Ул. Крупской, 103в.
Стоимость шаурмы — 220 рублей.

Никита,
студент:

Вкусная шаурма, дружелюбный персонал! Общажное спасение, когда лень куда-то идти или готовить. А главное для студента — не дорого.

Галина,
студентка:

Впервые зашла в это заведение вечером. Внутри чисто, хорошо пахнет и обслуживание персонала очень вежливое. Так как я новенькая, мне помогли в выборе блюда. Что касается шаурмы, она очень вкусная и начинка сбалансирована. Сытно.

Шаурма.
Шаурма.
unsplash.com

«Планета гриль»

Ул. Крупской, 97а.
Стоимость шаурмы — 200 рублей.

Валерия,
студентка:

Как по мне, лучшая шаурма в городе. Начинка всегда равномерная и ее много, а мясо — супер. Живу рядом, «Планета гриль» часто спасает ночью от голода. Даже подруга специально сюда ездит из Индустриального района.

Дарья,
студентка:

Первый год здесь, а «Планета гриль» в шаговой доступности. Ее мне порекомендовали одногруппники. Мало того, что шулю тут крутят быстро и вкусно, а турецкий соус — лучший, так еще готовят хорошую самсу из слоеного теста с говядиной. Брала пару раз и пиццу у них — огромные куски мяса на один «треугольник».

Шаурма.
Шаурма.
unsplash.com

«Грильница»

Ул. Крупской, 91.
Стоимость шаурмы — 260 рублей.

Михаил,
студент:

Отличное место, часто сюда хожу по дороге на учебу. Вежливый и добрый персонал, большой ассортимент «вкусняшек». Всем рекомендую.

Богдан,
студент:

Место очень красивое. Готовят вкусно и быстро: много блюд, хороший персонал, мне нравится.

Шаурма.
Шаурма.
unsplash.com

«Каспий»

Пр. Красноармейский, 33а.
Стоимость шаурмы — 240 рублей.

Наталья,
студентка:

Лучше шаурмы нигде не ела. Раньше жила рядом и была постоянным клиентом. Сейчас хоть и нахожусь в другой части города, но прихожу к дяде Бахраму. Его шаурма всегда щедра на начинку, хрустящий лаваш, свежие продукты, вкусная курица. Шаурма не выглядит как влажная тряпка, ничего не валится, и лаваш занимает не 70% блюда.

Сергей,
студент:

Питаюсь шаурмой в этом месте с 2013 года: соуса именно столько, сколько должно быть. Он не лезет со всех щелей. Качество прожарки и закрутки шули — вышка, никто не сравнится.

Беркетова Дарья

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость