24 декабря
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Прилеты всех московских рейсов и из Санкт-Петербурга задерживаются из-за густого тумана в Барнауле

Ночью 24 декабря густой туман окутал Барнаул.

Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
CC0

Из-за непогоды не смогли совершить посадку самолеты всех авиакомпаний, выполняющих рейсы Москва — Барнаул, а также Санкт-Петербург — Барнаул.

Авиаперевозчики — "Победа", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, "Северный ветер".

Расчетное время прибытия в аэропорт назначения у всех разный. Объединяет одно — это произойдет после 15:00.

Потому пассажирам, которые намеревались вылететь из Барнаула, необходимо следить за изменением в расписании на онлайн-табло.

Кстати, такая же погода началась вчера вечером в соседнем регионе — Новосибирской области.

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