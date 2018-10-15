Приложение «Мой Tele2» используют 24% клиентов оператора в Алтайском крае

Tele2 подвела итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. Пик популярности ресурса пришелся на май и связан с запуском новой тарифной линейки, позволяющей прямо в приложении добавить минуты или гигабайты в свой тариф.

Лидером по количеству пользователей приложения «Мой Tele2» ожидаемо стал Московский регион, что объясняется большим проникновением смартфонов в сети. Там в личный кабинет со своего устройства заходят более трети клиентов. В Алтайском крае 24% абонентов выбрали мобильное приложение для управления номером и счетом.

Большинство клиентов (65%) заходят в личный кабинет, чтобы просмотреть остаток пакетов на тарифе. Примерно половина пользователей открывает «Мой Tele2» для проверки расходов и платежей.

В целом по России более трети пользователей настраивают тариф под себя. В регионах Сибири 27% пользователей приложения меняют предустановленные параметры тарифных планов. Чаще всего абоненты корректируют объем интернет-трафика. Среди подключаемых в приложении услуг лидирует безлимитный доступ к dating-сервисам «Мои знакомства». Еще одна востребованная опция — безлимит на видеохостинг YouTube.

Достаточно популярна программа лояльности «Больше», которая предлагает абонентам бонусы от партнеров. Для доступа к этой странице приложение используют примерно 12% клиентов.

80% пользователей приложения «Мой Tele2» предпочитают смартфоны на базе Android, остальные выбирают iOS. Самыми популярными у пользователей личного кабинета остаются модели Samsung и Apple. В сибирских регионах Tele2 лидерство удерживают смартфоны Samsung.