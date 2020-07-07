Приложение, от которого нельзя отказаться

Запущена новая онлайн-платформа для всех желающих продавать страховые продукты «Росгосстраха»

Присоединиться к многотысячному агентскому корпусу «Росгосстраха» и получить стабильный источник дохода, так важный в период экономической нестабильности, стало еще проще. «Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис для продажи страховок — «Агентологию».

На этой платформе агентам, желающим расширить свой бизнес, или тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии страховщика, можно будет зарегистрироваться онлайн, пройти удаленно обучение, получить всю необходимую поддержку.

Сотрудничать с «Росгосстрахом» с помощью этой платформы можно из дома, с дачи, даже из транспорта — с телефона, планшета или компьютера. Ведь «Агентология» — это, по сути, полноценный мобильный офис продавца страховых продуктов.

«Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис — «Агентологию». ПАО СК «Росгосстрах» «Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис — «Агентологию». ПАО СК «Росгосстрах» «Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис — «Агентологию». ПАО СК «Росгосстрах»

Сейчас в «Агентологии» можно продавать уже 8 страховых продуктов «Росгосстраха». Четыре продукта представляют исторические для «Росгосстраха» виды — автострахование и страхование жилья и имущества. Еще два продукта представляют медицинское страхование. Актуальную возможность проконсультироваться дистанционно с врачами более чем 90 специальностей предоставляет полис «Доктор онлайн». А программа «Здоровье дороже» при диагностировании онкологических заболеваний позволит получить перепроверку диагноза, высокотехнологичное обследование и лечение в лучших клиниках России под контролем известных врачей, а также значительную единоразовую денежную выплату и оплату транспортных расходов. Кроме того, на платформе «Агентология» доступны продажи полисов для туристов (как путешествующих по России, так и собирающихся за рубеж), а также реализация самого народного вида страхования — ОСАГО.

Процесс продажи очень прост: агент заполняет за клиента всю информацию, необходимую для выпуска полиса того или иного страхового продукта и направляет проект полиса страхователю для проверки данных, а затем и для онлайн-оплаты. Работа через «Агентологию» не предполагает использования бланков строгой отчетности и квитанций.

«Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис — «Агентологию». ПАО СК «Росгосстрах»

Процесс оплаты комиссионного вознаграждения за заключенные договоры в «Агентологии» абсолютно прозрачен. Еще до оформления полиса агент знает, какое он получит КВ, — это прописано в интерфейсе программы. Причем, деньги можно получить на свою карту или банковский счет буквально на следующий день — естественно, это касается только тех продуктов, по которым нет периода охлаждения. По ним КВ выплачивается через 15 дней — то есть на следующий день после окончания периода охлаждения. Размер комиссионного вознаграждения зависит, в том числе, и от объема сборов — чем больше продаж, тем выше ставка и, соответственно, заработок.

Работа в «Агентологии» позволяет предприимчивому человеку сформировать свою собственную агентскую сеть, пригласив своих друзей или знакомых тоже стать продавцами страховых продуктов и получать маленькую часть вознаграждения — за их продажи.

ПАО СК «Росгосстрах», лицензии Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 — 02 выдана 23.12.2019, СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 — 03, ОС № 0001 — 04, ОС № 0001 — 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018; бессрочные. 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3. ОГРН 1027739049689.