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Приложение, от которого нельзя отказаться

Запущена новая онлайн-платформа для всех желающих продавать страховые продукты «Росгосстраха»

Новый онлайн-сервис для продавцов страховых продуктов — «Агентология».
Новый онлайн-сервис для продавцов страховых продуктов — «Агентология».
Фото: «Росгосстрах»

Получить стабильный источник дохода стало еще проще. «Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис для продавцов страховых продуктов — «Агентология». На этой платформе агентам и тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии, можно зарегистрироваться онлайн, пройти обучение, получить методическую поддержку, продавать страховые продукты и управлять комиссионным вознаграждением и доходами.

«Агентология" — это простой инструмент для тех, кто хочет работать на себя и привык рассчитывать только на свои силы, — рассказывает руководитель Блока цифрового бизнеса „Росгосстраха“ Дмитрий Литовченко. — Работа с этим приложением подразумевает свободный рабочий день, возможность подрабатывать для тех, кто хочет получить дополнительный доход, сохраняя отношения с работодателем или учась. Делать это можно из дома, с дачи, даже из транспорта — с телефона, планшета или компьютера. По сути, это полноценный фронт-офис».

Преимущества платформы оценят агенты из российских городов-миллионников, где ритм жизни часто требуют дистанционного взаимодействия и быстрых онлайн-контактов. Но и в российской глубинке приложение позволяет работать эффективно — был бы интернет.

«Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис для продавцов страховых продуктов — «Агентология».
«Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис для продавцов страховых продуктов — «Агентология».
СС0

Любой человек может зайти на сайт agentology.rgs.ru, зарегистрироваться там, получить на почту пароль, пройти обучение и приступить к продажам. Интерфейс простой и интуитивно понятный, он позволяет произвести быстрый расчет стоимости полиса, удобен для внесения персональных данных и прикрепления документов.

Через платформу «Агентология» сегодня можно продавать 8 страховых продуктов. Они технологичны и понятны, не требуют серьезной оценки принимаемого на страхование имущества либо позволяют это сделать дистанционно. Четыре продукта представляют исторические для «Росгосстраха» виды — автострахование («Каско. Профессионал» и «Помощь на дороге») и страхование жилья и имущества («Ваше жилье» для недорогих домов и дач и программа страхования квартиры «Родные стены»).

Полис «Доктор онлайн» позволяет дистанционно проконсультироваться с врачом, а программа «Здоровье дороже» — получить денежную выплату и квалифицированную медпомощь при диагностировании онкологических заболеваний.

«Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис для продавцов страховых продуктов — «Агентология».
«Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис для продавцов страховых продуктов — «Агентология».
СС0

Есть и полисы для туристов, путешествующих по России или собирающихся за рубеж, а также ОСАГО. В ближайшее время продуктовая линейка будет расширена за счет других простых и доступных по цене программ страхования и сервисных продуктов. Компания заинтересована в том, чтобы ее продукты широко распространялись. В том числе брокерами или продавцами, которые сотрудничают с другими компаниями, но желают получать дополнительный доход с нового бизнеса. Можно сформировать и свою агентскую сеть, предложив знакомым стать продавцами страховых продуктов.

Процесс оплаты комиссионного вознаграждения за заключенные договоры абсолютно прозрачен. И агент точно знает, какое он получит КВ, — это прописано в интерфейсе. Деньги можно получить на свою карту банковский счет. Чем больше продаж, тем выше ставка КВ и, соответственно, заработок. При этом «Агентология» выступает налоговым агентом для физлиц; удерживает НДФЛ, проводит отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Сегодня удобную платформу уже используют тысячи человек. При активной работе с приложением агент может заработать порядка 100 тыс. рублей в месяц.

ПАО СК «Росгосстрах», лицензии Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 — 02 выдана 23.12.2019, СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 — 03, ОС № 0001 — 04, ОС № 0001 — 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018; бессрочные. 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3. ОГРН 1027739049689.

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