Приоритет Джинс приглашает отпраздновать свой день рождения

Нашей сети магазинов джинсовой одежды Приоритет джинс 26 ноября исполняется 18 лет! Наверняка наши самые преданные постоянные покупатели помнят, что начинали мы с одного небольшого отдела джинсовой одежды, расположенном на площади Октября.

Все это время мы усердно работали, старательно дополняли ассортимент, искали качественный и трендовый товар и вот, спустя 18 лет, мы имеем три полноценных отдела в ведущих торговых центрах города Барнаула!

Приоритет джинс

Мы долго думали и пришли к выводу, что хотим порадовать наших покупателей в свой день рождения!

Поэтому с радостью оповещаем вас, что в честь нашего совершеннолетия мы объявляем скидку 18% на весь ассортимент во всех отделах Приоритет джинс с 26 по 29 ноября!

Приоритет Джинс Приоритет джинс

Друзья, мы очень ждем Вас в наших отделах:

ТРЦ Европа 2 этаж

ТРЦ Огни 2 этаж

ТЦ Легион

Отпразднуйте день рождения вместе с Приоритет джинс!