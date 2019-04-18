Природа появления детских капризов и борьба с ними.

Все родители рано или поздно сталкиваются с капризами своих отпрысков. Постепенно они (истерики и непослушание) начинают зарождаться после достижения ребенком двухлетнего возраста, когда психофизические процессы внутри его сознания приобретают новые грани. И самое интересное, что порой, капризы и непослушание вспыхивают моментально, на фоне благополучного, казалось бы, со стороны, поведения малыша.

Как заявляют многие опытные психоаналитики, чтобы оценить масштабы подобной ситуации, нужно проанализировать детское поведение. Если наблюдается тенденция частых капризов, это может быть признаком определенного заболевания нервной системы: в подобном случае необходима консультация с детским невропатологом. Если ребенок полностью здоров, и демонстрирует свой нрав исключительно при определенных обстоятельствах, значит, проблему нужно искать внутри семейных отношений, а именно в том, каким образом реагируют родители на его поступки и слова.

Советы помощи родителям , которые столкнулись с проблемным поведением своего чада

Методы воспитания капризных детей в первую очередь акцентируют внимание на списке разрешённых и запрещенных вещей , содержания которых родители должны придерживаться в любой ситуации. Многие мамы и папы банально уступают под напором ребенка , лишь бы он замолчал и успокоился. Это крайне опасная тактика. Со временем негативные реакции закрепляются в сознании подрастающего чада;

содержания которых родители должны придерживаться в любой ситуации. Многие мамы и папы банально уступают под напором ребенка лишь бы он замолчал и успокоился. Это крайне опасная тактика. Со временем негативные реакции закрепляются в сознании подрастающего чада; В ситуации , когда требование малыша необоснованно и нелогично , как бы он не кричал и не просил , его выполнять категорически нельзя;

когда требование малыша необоснованно и нелогично как бы он не кричал и не просил его выполнять категорически нельзя; Оставлять капризничающего ребенка одного не стоит , но и ласкать и утешать тоже не нужно. Просто занимайтесь своими делами , но держите ребенка в поле зрения;

но и ласкать и утешать тоже не нужно. Просто занимайтесь своими делами но держите ребенка в поле зрения; В общении с малышом можно использовать так называющие положительные стимулы за определенные действия или слова — подобным образом можно мотивировать дитя на постоянное стремление к правильным и рассудительным поступкам;

Поощрение , ласка , добрые слова и поступки — наиболее эффективные действия чтобы установить максимально прочный и доверительный эмоциональный контакт с ребёнком. Иногда , когда есть большое стремление чем-то порадовать малыша , можно презентовать ему подарок ( например , игрушку о которой он давно мечтал).

И в завершении совет всем родителям. Необходимо постоянно учить своего малыша выражать свои желания исключительно приемлемым образом, и доходчиво пояснять, что криками и воплями ничего достичь не получится, и, конечно же, наглядным примером демонстрировать, что такое хорошо, а что такое плохо.