Природоохранная деятельность Алтай-Кокса получила высокую оценку

Алтай-Кокс (входит в группу НЛМК) стал победителем XVII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Церемония награждения состоится в Москве после нормализации эпидемиологической ситуации.

Организаторами конкурса выступила Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса и Центральный Совет горно-металлургического профсоюза России по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли. Среди конкурсантов — 52 предприятия из 21 региона России.

Развитие экологически безопасного производства — одна из приоритетных задач Алтай-Кокса. В числе природоохранных объектов предприятия — коллекторные системы сбора выбросов, установки беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях, биохимическая установка очистки сточных вод и другое.

Оценку качества объектов окружающей среды проводит аккредитованная лаборатория управления экологии. В рамках мониторинга окружающей среды лабораторией ежегодно проводится почти 5000 замеров в атмосферном воздухе, на источниках эмиссии, измерений показателей качества поверхностных и подземных вод. У лаборатории есть собственная передвижная станция контроля, которая позволяет проводить замеры как в городе, так и на санитарно-защитной зоне предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой Алтай-Кокса

В 2019 году на Алтай-Коксе ввели в эксплуатацию современную систему улавливания и очистки воздуха в углеподготовительном цехе, которая соответствует требованиям наилучших доступных технологий (НДТ). Новое оборудование повышает эффективность очистки запыленного воздуха на участке разгрузки вагонов до 99,5%.

Алтай-Кокс приступил к проработке проекта по модернизации установки беспылевой выдачи кокса с применением наилучших доступных технологий и проекта по снижению эмиссии установки сухого тушения кокса. Ожидаемый экологический эффект — снижение пыли на 400 тонн в год.

В прошлом году Алтай-Кокс получил награду конкурса в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

Информация об Алтай-Коксе Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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