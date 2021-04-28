Приросли в два раза. Сергей Газукин об итогах, успехах и планах

— Сергей Иванович, как сложился для вас прошедший год?
— Прошедший 2020 год сложился для нашей компании вполне благоприятно. Это, возможно, звучит немного странно, ведь многие сейчас жалуются на пандемию и показывают снижение показателей производства. Нас тоже не обошел стороной повсеместный кризис. Было и снижение запланированных объемов реализации, определенный застой сбыта и перетарка складов. Но мы это все благополучно пережили. В итоге на сегодняшний день уже в два раза приросли как в производстве, так и в реализации продукции. 2020 год закончили с уверенной положительной динамикой и прибылью. Мы не сократили наш кадровый состав, а, напротив, приросли, так как увеличение объемов повлекло за собой и некоторое увеличение штатной численности.
— Что сделано за четыре месяца текущего года?
— В первую очередь мы посетили одно из важнейших показательных мероприятий в сфере производства и реализации продуктов питания — выставку «ПродЭкспо-2021». Мы были представлены на 2 площадках — это павильон Алтайской делегации и на стенде нашего представительства в Москве.
Выставка для нас прошла с большим успехом. Два наших сыра удостоились золотых медалей. Это твердый сыр RAUT с козьим молоком и полутвердый сыр CASEUS со вкусом карамели. Более того, на самой выставке проходила дегустация нашей новинки — пикантного сыра «Аджарио» с абхазской аджикой. Более 1000 посетителей выставки попробовали его и выразили свой восторг. Причем как конечные потребители, так и дистрибьюторы и торговые сети. Смело можно заявить, что этот сыр имеет серьезные шансы на завоевание интереса потребителей.
— А какие планы у вас на ближайшее будущее?
— На текущий год мы также планируем прирост в два раза к уровню прошлого года. Для этого есть все предпосылки. Мы с уверенным ростом к прошлому году прошли первый квартал. Серьезно усилили управленческий состав, обновили команду отдела продаж.
Наша продукция продается в шести федеральных округах. Мы уверенно увеличиваем свое присутствие по всей России. В марте текущего года открыли свое представительство в Москве, это позволит расширить наше присутствие в европейской части страны.
Мы продолжаем инвестировать в производство. В планах текущего года серьезные вложения в централизованное отведение сточных вод. Это большая серьезная работа!
В декабре прошлого года мы приобрели упаковочную линию флоупак для фасовки сыра в модифицированной газовой среде. Это позволяет нашим покупателям приобретать наши сыры в привлекательной и удобной упаковке. При этом сыр находится в модифицированной газовой среде, что значительно продлевает сроки хранения. Флоупак на сегодняшний день, на мой взгляд, лучшее решение в упаковке сыров. Им пользуется абсолютное большинство производителей. На всю линейку нашей продукции разработан новый современный дизайн. И уже с мая текущего года мы запускаем его в производство.
Очень надеемся, что это оценят наши покупатели. Мы продолжаем расширять ассортимент и готовы радовать любителей нашего сыра пикантной новинкой уже в мае.
— Чем сейчас живет ваша компания?
— 2 марта наш завод посетил министр экономического развития Российской Федерации Максим Геннадьевич Решетников. Для нас это было не рядовое событие! Нам очень важно было услышать мнение Максима Геннадьевича о нашей работе, так как его министерство курирует ТОСЭРы и малый бизнес. Я сопровождал уважаемого гостя на протяжении всей встречи, показал всю технологическую цепочку производства сыра, представил выставку-дегустацию. Максим Геннадьевич проявил неподдельный интерес к нашей продукции, положительно отозвался о вкусовых качествах сыра, задавал уточняющие вопросы, подчеркнул профессионально проделанную работу за очень короткие сроки. Мы презентовали перспективы своего развития на ближайшие пять лет, обсудили имеющиеся проблемы.
В настоящее время мы интенсивно занимаемся несколькими моментами:
- внедрением «честного знака»;
- подготовкой к проведению в Барнауле Кубка мира по гребле на байдарках и каное, где мы являемся спонсорами турнира;
- подготовкой к проведению в августе «Дней алтайского сыра
ООО «Новоалтайский маслосырзавод»
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