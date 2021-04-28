Приросли в два раза. Сергей Газукин об итогах, успехах и планах

В декабре прошлого года мы встречались с основателем и генеральным директором Ново­алтайского маслосырзавода Сергеем Ивановичем Газукиным. Сегодня мы вновь в гостях у первого резидента ТОСЭР «Новоалтайск».

— Сергей Иванович, как сложился для вас прошедший год?

— Прошедший 2020 год сложился для нашей компании вполне благоприятно. Это, возможно, звучит немного странно, ведь многие сейчас жалуются на пандемию и показывают снижение показателей производства. Нас тоже не обошел стороной повсеместный кризис. Было и снижение запланированных объемов реализации, определенный застой сбыта и перетарка складов. Но мы это все благополучно пережили. В итоге на сегодняшний день уже в два раза приросли как в производстве, так и в реализации продукции. 2020 год закончили с уверенной положительной динамикой и прибылью. Мы не сократили наш кадровый состав, а, напротив, приросли, так как увеличение объемов повлекло за собой и некоторое увеличение штатной численности.

— Что сделано за четыре месяца текущего года?

— В первую очередь мы посетили одно из важнейших показательных мероприятий в сфере производства и реализации продуктов питания — выставку «ПродЭкспо-2021». Мы были представлены на 2 площадках — это павильон Алтайской делегации и на стенде нашего представительства в Москве.

Выставка для нас прошла с большим успехом. Два наших сыра удостоились золотых медалей. Это твердый сыр RAUT с козьим молоком и полутвердый сыр CASEUS со вкусом карамели. Более того, на самой выставке проходила дегустация нашей новинки — пикантного сыра «Аджарио» с абхазской аджикой. Более 1000 посетителей выставки попробовали его и выразили свой восторг. Причем как конечные потребители, так и дистрибьюторы и торговые сети. Смело можно заявить, что этот сыр имеет серьезные шансы на завоевание интереса потребителей.

Фото из архива Новоалтайского маслосырзавода Фото из архива Новоалтайского маслосырзавода Фото из архива Новоалтайского маслосырзавода Фото из архива Новоалтайского маслосырзавода

— А какие планы у вас на ближайшее будущее?

— На текущий год мы также планируем прирост в два раза к уровню прошлого года. Для этого есть все предпосылки. Мы с уверенным ростом к прошлому году прошли первый квартал. Серьезно усилили управленческий состав, обновили команду отдела продаж.

Наша продукция продается в шести федеральных округах. Мы уверенно увеличиваем свое присутствие по всей России. В марте текущего года открыли свое представительство в Москве, это позволит расширить наше присутствие в европейской части страны.

Мы продолжаем инвестировать в производство. В планах текущего года серьезные вложения в централизованное отведение сточных вод. Это большая серьезная работа!

В декабре прошлого года мы приобрели упаковочную линию флоупак для фасовки сыра в модифицированной газовой среде. Это позволяет нашим покупателям приобретать наши сыры в привлекательной и удобной упаковке. При этом сыр находится в модифицированной газовой среде, что значительно продлевает сроки хранения. Флоупак на сегодняшний день, на мой взгляд, лучшее решение в упаковке сыров. Им пользуется абсолютное большинство производителей. На всю линейку нашей продукции разработан новый современный дизайн. И уже с мая текущего года мы запускаем его в производство.

Очень надеемся, что это оценят наши покупатели. Мы продолжаем расширять ассортимент и готовы радовать любителей нашего сыра пикантной новинкой уже в мае.

— Чем сейчас живет ваша компания?

— 2 марта наш завод посетил министр экономического развития Российской Федерации Максим Геннадьевич Решетников. Для нас это было не рядовое событие! Нам очень важно было услышать мнение Максима Геннадьевича о нашей работе, так как его министерство курирует ТОСЭРы и малый бизнес. Я сопровождал уважаемого гостя на протяжении всей встречи, показал всю технологическую цепочку производства сыра, представил выставку-дегустацию. Максим Геннадьевич проявил неподдельный интерес к нашей продукции, положительно отозвался о вкусовых качествах сыра, задавал уточняющие вопросы, подчеркнул профессионально проделанную работу за очень короткие сроки. Мы презентовали перспективы своего развития на ближайшие пять лет, обсудили имеющиеся проблемы.

В настоящее время мы интенсивно занимаемся несколькими моментами:

внедрением «честного знака»;

подготовкой к проведению в Барнауле Кубка мира по гребле на байдарках и каное , где мы являемся спонсорами турнира;

где мы являемся спонсорами турнира; подготовкой к проведению в августе «Дней алтайского сыра

ООО «Новоалтайский маслосырзавод»

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