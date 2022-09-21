Пришел в IT-сферу без опыта и вырос до руководителя за 1,5 года

Многие стремятся работать в IT-компаниях — здесь одни из самых высоких зарплат на рынке, большие соцпакеты и возможности для развития. Такое стремление было и у Романа Гредасова, героя нашей статьи. Он без опыта работы устроился в Контур, федеральный IT-разработчик, на позицию менеджера по продажам и стал руководителем группы через 1,5 года. В статье Роман расскажет, как ему это удалось и ответит на вопрос о том, было ли сложно адаптироваться в новой сфере.

— Почему ты решил пойти работать в продажи?

— До Контура я работал на вагоноремонтном заводе крановщиком. Со временем понял, что здесь вырасти в карьере не смогу, да и не хочу продолжать работать на заводе. Внутри меня созрело желание изменить жизнь в лучшую сторону и найти хорошую работу. Я искал вакансии, куда можно устроиться без опыта и наткнулся на позицию менеджера по продажам. Тогда и решил, что хочу попробовать развиваться в этой сфере.

Фото: Контур.

— Как выбирал компанию для старта? На что обращал внимание?

— О Контуре мне рассказывал друг, который работает в новосибирском филиале Контура. Он говорил, что здесь хорошие условия работы, понятные карты развития, а еще о том, что работодатель заботится о сотрудниках. Другу я доверял, поэтому решил сходить на собеседование.

После собеседования в Контур я понял, что здесь работают совсем другие люди. Меня очень вдохновили возможности для роста, и я решил приложить максимальное количество усилий, чтобы влиться в новую профессию.

— Было ли сложно адаптироваться в новой сфере и специальности?

— Поначалу информации было много разной, сложной, но погружение прошло легко, благодаря корпоративному университету. Там была вся необходимая информация о продуктах, техниках продаж и многом другом. Я изучал все по частям, ходил на тренинги с экспертами по продажам, учился на встречах с клиентами под наблюдением опытных коллег. В итоге уже на третий месяц работы выполнил план и получил премию.

Сейчас новичкам адаптироваться еще проще — когда сотрудник только устраивается в компанию, за ним закрепляют опытного наставника. Наставник помогает плавно влиться в рабочий процесс и отвечает на все возникающие вопросы. Также для новых сотрудников организовывают мастер-классы и тренинги по продажам. Их проводят внутренние эксперты, которые адаптируют материалы под каждого сотрудника.

Фото: Контур.

— Насколько быстро можно вырасти до руководителя группы продаж?

— Мне нравится, что в Контуре все прозрачно и каждый сотрудник в отделе продаж понимает, что ему нужно сделать, чтобы перейти на новый грейд и повысить собственную зарплату.

Например, мой карьерный рост был таким:

Полгода отработал , получил чек-лист , чтобы стать ведущим менеджером по продажам. Очень хотел стать наставником для новичков и помогать им развиваться.

получил чек-лист чтобы стать ведущим менеджером по продажам. Очень хотел стать наставником для новичков и помогать им развиваться. Еще через полгода решил двигаться дальше — хорошо показал себя в работе , стабильно выполнял планы и поставленные задачи. В итоге попал в кадровый резерв руководителей — из него проще всего вырасти в должность.

стабильно выполнял планы и поставленные задачи. В итоге попал в кадровый резерв руководителей — из него проще всего вырасти в должность. Когда открылась вакансия руководителя , я возглавил новый отдел.

Общее время перехода со стартовой позиции до руководителя — 1,5 года.

Сейчас у каждого сотрудника еще на старте появляется понимание, как он может развиваться в Контуре. Руководитель вместе с новичком составляют план развития и ставят цели на ближайшее время. После адаптации новый сотрудник может брать чек-лист, становиться наставником и уже дальше развивать компетенции.