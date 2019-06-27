Пришла жара! Где купаться вблизи Барнаула? Чистый берег реки и отдых «все включено»

База отдыха в полутора часах от Барнаула предлагает горожанам беззаботный и интересный отдых «все включено» — на воде и на суше.

Наконец-то жители Алтайского края дождались летнего тепла! Пришла жара!

База отдыха «Русский Дом» приглашает вас на песчаные берега красивейшей реки Чумыш (приток Оби)! Чистый речной песок, отсутствие посторонних, пологий вход в воду, которая, кстати, уже неплохо прогрелась! Если даже кто-то вдруг продрогнет — для вас есть уникальная возможность — согреться после заплыва в русской бане! Из реки — и сразу в парилку, да со свежим веничком!

У вас нет времени на длительный отпуск, и вы можете выкроить для отдыха всего несколько дней?

База отдыха «Русский Дом» расположена в красивейшем месте Алтайского края, всего в полутора часах на авто или автобусе от Барнаула, на природоохранной территории — свежий воздух и чудесные пейзажи родного края. Будьте уверены — даже за короткий срок вы отдохнете так, как не отдыхали за месяц на курорте!

Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по программе «все включено»! В стоимость, которую вы платите только один раз, входит проживание, питание и все основные развлечения. Это совершенно беззаботный отдых — вы будете чувствовать себя, как дома!

Здесь все сказочно — ваши дети придут в восторг от того, что будут обедать и ужинать на настоящем корабле в компании бывалого Капитана. Каждый день корабль «Любовь» выходит в рейс, в трапезной корабля вы ощутите настоящую палубную качку и увидите морскую волну в иллюминаторах. Есть в «Русском Доме» и сказочная «Избушка на курьих ножках», где хозяйничает Баба Яга!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Для детей действуют скидки от 50 до 100% (в зависимости от возраста).

Предусмотрены также скидки в будние дни и на заезды свыше 5 суток.

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное, приготовленное с заботой и любовью. На завтрак — домашние молочные продукты — для здоровья и бодрости, куриный бульон, блинчики. На обед: первое, второе, компот — как в детстве + плюс салатики и закуски… А ужин в «Русском Доме» длится до последнего гостя… Здесь вы отведаете различные блюда русской кухни, а после трапезы можно прогуляться по лесу, покататься верхом, посидеть с друзьями в баре, у камина, потанцевать на дискотеке или сыграть партию на бильярде. Да, действительно, есть из чего выбирать!

Шашлык. Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Самое, без сомнений, ценное в летнем отдыхе — это полноценная возможность купаться и загорать, не опасаясь и не напрягаясь. Именно эта возможность есть в «Русском Доме«!

На базе отдыха нет фиксированных заездов, гости сами выбирают день заезда, а также продолжительность своего отдыха в Алтайском крае.

Приезжайте в гости! Будем рады вам!

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