Приточно-вытяжные вентиляции в квартирах и домах: коротко о самом важном

Крепкий сон, комфортная жизнь, здоровье зависят от качества и количества кислорода в жилом помещении. Обновлять воздух в квартире или доме необходимо регулярно, и сейчас существует множество способов того, как это сделать. Некоторые установки, такие как приточно-вытяжные, представленные на https://yanvent.ru/category/ventilyatsionnye-ustanovki/pritochno-vytyazhnye-s-rekuperatsiey-tepla/ выполняют дополнительные функции: охлаждение и нагрев воздуха, увлажнение, очищение. Всё зависит от выбранной модели.

Принцип работы ПВУ

Суть работы вентиляции данного типа состоит в создании принудительного притока воздушных масс с улицы и удаления их из помещения. Локальные ПВУ используются для вентиляции отдельных помещений, общедомовые — для организации воздухообмена целого жилого дома.

Существует несколько параметров выбора приточно-вытяжных установок:

Фильтр тонкой очистки. Необходим для городских квартир и домов , находящихся в черте города. Фильтр подлежит своевременной замене в процессе эксплуатации , по мере его загрязнения. Возможность объединить с системой кондиционирования. Такой вариант позволит очищать воздух во всех помещениях частного дома или квартиры , поддерживать его в пределах одной температуры. Уровень шума. Цифры разнятся в зависимости от модели и производителя. Шум производится в момент забора воздуха и его выпуска. Стоит учитывать , при установке в жилых помещениях , спальнях и так далее. Мощность нагревателя воздуха. Актуально для домов старого фонда. Если электроснабжение не рассчитано на мощность ПВУ , следует это учесть. Возможно , потребуются дополнительные затраты на модернизацию электропроводки.

К плюсам различных видов ПВУ относятся следующие моменты. При работе происходит постоянная циркуляция воздуха, отработанный выводится из помещения. Втягиваемый воздух прогревается, что дает возможность экономить на отоплении дома. Некоторые модели попутно увлажняют воздух, позволяя поддерживать в помещении необходимую влажность. И современными установками несложно управлять.

Плюсы перевешивают минусы, которых немного. Из-за постоянно работающего вентилятора может наблюдаться постоянный шум. Но при правильной установке его можно максимально нивелировать. Также для отвода конденсата необходимо наличие места для отвода.

Приточно-вытяжные установки без рекуперации обеспечивают круглогодичное качество воздуха на высоком уровне за счет его фильтрации, а при необходимости и подогрева. По сути, формирует благоприятный климат в вашей квартире или доме.