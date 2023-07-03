3 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Привлекательный водопад: желающих посмотреть на «тёплый» водопад в Алтайском крае стало значительно больше 3 июля

МегаФон модернизировал телеком-оборудование в Залесовском районе Алтайского края недалеко от села Пещёрка. В результате мероприятий более стабильный сигнал связи также получили отдыхающие на близлежащих турбазах и путешественники, приехавшие полюбоваться Пещёрским водопадом.

МегаФон модернизировал телеком-оборудование в Залесовском районе Алтайского края.
МегаФон модернизировал телеком-оборудование в Залесовском районе Алтайского края.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Пещёрка — поселение Алтайского края с более чем столетней историей. Местом притяжения туристов является расположенный неподалёку одноименный водопад. Он рукотворного происхождения и своим появлением обязан прокладке трассы Алтай-Кузбасс. Посмотреть на падение воды и разместить красочные фото приезжают туристы из разных городов страны. По данным обезличенной статистики с начала этого года интернет-трафик здесь вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая активность пришлась на июнь, когда пользователи «прокачали» около 16 тысяч гигабайт.

Для многочисленных ценителей алтайской природы и местных жителей МегаФон расширил частотный спектр в наиболее востребованных диапазонах. За счет увеличения емкости сети еще большее количество абонентов смогут пользоваться мобильным интернетом на привычно высокой скорости.

Внедрение дополнительных диапазонов на базовой станции поможет избежать перегрузок и позволит абонентам с комфортом как разговаривать с собеседником, так и сёрфить в сети, — отмечает директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько. — Мы понимаем, что качественная связь важна как для жителей края, так и для туристов. Путешественники стремятся не только увидеть красоты этих мест, но и поделиться ими в соцсетях или мессенджерах. Поэтому мы продолжаем наращивать скорость мобильного интернета и расширять покрытие, чтобы наши абоненты могли использовать любые цифровые технологии и для отдыха, и для решения рабочих задач, — комментирует директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

Проведённые работы также помогли усовершенствовать VoLTE — технологию, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G с более чётким и чистым звуком.

  • Новости телекома

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость